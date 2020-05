Diletta Leotta riceve 1000 rose rosse da un corteggiatore anonimo? (Foto)

Diletta Leotta è tra le protagoniste della televisione e della radio italiane. La conduttrice ha approfittato della quarantena appena passata per rimanere accanto ai fans sui social. Proprio su questi ha pubblicato diversi scatti che la ritraevano in momenti della sua vita quotidiana. Alcune foto molto sexy, altre più “sobrie” ma sempre cliccatissime da tutti i followers che, in questi mesi, l’hanno riempita di complimenti.

La Leotta, però, è stata riempita anche di rose. Nelle ultime ore, infatti, la sensuale conduttrice ha ricevuto un regalo davvero bellissimo e romantico. Si tratta di un mazzo di fiori composto addirittura da 1.000 rose. Insieme alle rose è arrivato anche un bigliettino che, però, non contiene nulla. Impossibile, quindi, sapere chi ha fatto questo regalo a Diletta Leotta. Si tratta forse di un corteggiatore segreto?

Un tappeto di rose

A dare la notizia di questo regalo inaspettato è stata la stessa Diletta Leotta. La ragazza ha fatto alcune ipotesi e pare convinta che le 1.000 rose e il bigliettino in bianco arrivino direttamente da un ammiratore segreto. Un corteggiatore che, non avendo firmato il biglietto, preferirebbe rimanere anonimo? Non è certo che sia così. Potrebbe, infatti, anche trattarsi di uno scherzo. E non sarebbe nemmeno la prima volta.

Qualche tempo fa, Diletta Leotta aveva ricevuto più di un mazzo di rose accompagnate da un biglietto. In ciascuno vi erano 2 iniziali, una M e una B. L’immaginazione, quindi, volava altissima pensando che quei regali potessero arrivare da Mario Balotelli o da Marco Borriello. Nulla di tutto ciò! All’epoca si scoprì che si trattava di uno scherzo di Max Brigante, collega della Leotta. Come finirà stavolta? Vedremo!

Diletta Leotta, vita sentimentale al top

All’epoca in cui era stata presa di mira da Max Brigante, Diletta Leotta era single perché da poco aveva interrotto la sua relazione. Attualmente, però, non si può dire lo stesso. Queste 1.000 rose arrivano proprio mentre la ragazza vive una relazione sentimentale serena e felice. L’abbiamo vista in diversi scatti insieme al suo compagno il pugile Daniele Scardina dal momento che la coppia ha trascorso insieme l’intera quarantena.

Diletta Leotta ha cercato di tenere abbastanza al di fuori dal gossip la sua nuova storia d’amore ma da quanto si è appreso il rapporto è davvero molto solido. Si trattava, probabilmente, di un modo di proteggere la coppia da indiscrezioni e simili proteggendola fino al momento in cui non fosse stata davvero ben solida.