Avete visto com’è diventata la figlia di Mario Balotelli? Identica a Raffaella Fico [FOTO]

La storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è stata intensa, ma anche piuttosto turbolenta. I due sono stati insieme per quasi tre anni, ma la loro storia d’amore, si è parlato anche di matrimonio, è scoppiata improvvisamente. Da questa relazione, però, è nata la piccola Pia, ma avete visto come è diventata?(Continua dopo la foto)

La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico

Ormai Pia ha 7 anni e somiglia molto alla mamma. La bellissima showgirl è solita postare delle foto che la ritraggono proprio in compagnia della sua amatissima bambina: foto che portano a casa boom di like e di commenti.

E’ proprio per amore della loro bimba che Raffaella e Mario, dopo anni di guerre e incomprensioni, hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra e di riprendere rapporti pacati e civili. Ed infatti oggi, pur non stando più insieme, sono molto complici per il bene della loro figlia. (Continua dopo la foto)

La guerra con Mario Balotelli

In questi anni il loro rapporto burrascoso è stato costantemente al centro di gossip e pettegolezzi. Il calciatore, inizialmente, come tutti ben sanno, ha avuto delle reticenze rispetto alla notizia della gravidanza di Raffaella, e per mesi si è rifiutato di eseguire il test di paternità.

Un gesto che ha gettato nello sconforto più totale la napoletana, la quale, anche recentemente, ricordando l’accaduto, si è detta addolorata e umiliata per quanto successo ai tempi. Questo, però, come ha poi ribadito, non le ha impedito di perdonare il padre di sua figlia, di mettere una pietra sopra al passato e di ricominciare proprio li dove si sono ritrovati. Un gesto, quello della Fico, che le ha fatto tanto onore.

Oggi i due ex vivono un rapporto più che sereno ed insieme, anche se distanti, portano avanti la crescita della piccola Pia. Hanno voltato entrambi sentimentalmente pagina, pur se, ad oggi, risulta che non abbiano nessuna storia in corso.

La Fico, in estate, è balzata agli onori del gossip per un presunto flirt con l’ex di Paola Caruso, poi smentito, Balotelli per una presunta conoscenza con Elodie, anche quest’ultima smentita dalla stessa cantante.