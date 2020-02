Maria de Filippi ‘trasloca’ di sera e chiama Al Bano e Romina come opinionisti

Grandi novità in casa Mediaset. A breve partirà il serale di Amici 19 e Maria De Filippi è pronta a ‘traslocare’ di sera sulla rete ammiraglia.

Stando alle anticipazioni, per questa edizione la padrona di casa ha in procinto dei cambiamenti, infatti, pare che non saranno presenti i giudici. Nelle ultime ore, però, un’altra indiscrezione sta scatenando il web e mandando in exstaty i fan di Al Bano e Romina, vediamo insieme perchè.

Riparte Amici e arrivano Al Bano e Romina

Le ultime anticipazioni sul Serale di Amici 19 coinvolgono due cantanti, Albano Carrisi e Romina Power. Maria De Filippi ha già annunciato che presto “Amici” si sposterà al serale e di conseguenza iniziano già a circolare le prime voci sui social, dove in molti si chiedono chi saranno i coach e i giudici.

Effettivamente, almeno per ora, non si hanno notizie certe né sui primi né sui secondi e questo silenzio sta creando un pò di caos. Negli anni passati, infatti, Maria durante le ultime puntate del pomeridiano ha sempre annunciato i nomi del Serale, ma in questa edizione tutto tace. Ci saranno o non ci saranno i giudici e i coach?

Maria De Filippi torna con il serale

Intanto proprio sui social un conduttore televisivo ha sganciato una bomba. Vito Diomede, questo il nome del conduttore, ha pubblicato su Facebook un video con Al Bano in cui si parla degli impegni del cantante.

Pare, infatti, che avesse in programma una serata a Bari e che è stato costretto ad annullarla. Queste le parole: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”.

Il 28 febbraio è proprio il giorno in cui inizia il serale di Amici. Maria De Filippi, dovrà fare i conti però anche con “la Corrida” di Carlo Conti e chissà se avrà chiamato Carrisi e la Power per rimediare in senso di ascolti. Tutti sappiamo che “Queen Mary” non ha bisogno di aiuti ma visti gli ultimi ascolti della prima rete, forse avrà voluto ‘giocare’ in anticipo.