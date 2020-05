Gabriel Garko posta foto senza veli ma arrivano gli insulti “fai schifo” (FOTO)

E’ bufera su Gabriel Garko, l’attore si spoglia e viene insultato, ma immediata è la sua replica

Considerato il re delle fiction, Gabriel Garko continua a suscitare interesse e ammirazione, sia per la sua innegabile bellezza che per il suo fascino. Tuttavia, anche lui ogni tanto è stato oggetto di critiche, talvolta per certe affermazioni o per dubbi sulla sua sessualità. Vero nome Dario Gabriel Oliviero, Garko oggi è un affascinante 44enne con una lunga carriera spalle costellata di successi.

Bellissimo anche quando era molto giovane, come dimostra una recente foto vintage postata sul suo profilo Instagram, Garko riceve sempre molti complimenti. Sono stati infatti in tanti a commentare la foto e a giudicare Gabriel un bellissimo giovane. Le sue fan come al solito sono numerosissime e si sono lasciate andare a complimenti molto particolari.

Gabriel Garko insultato per il selfie a petto nudo

Negli ultimi giorni l’attore è stato preso di mira dagli hater e uno degli ultimi selfie che è stato postato ha scatenato una marea di insulti. Nonostante Garko continui a mantenere il suo i9ntramontabile fascino questa volta la foto a petto nudo non è stata apprezzata. A scatenarsi sono stati gli utenti che non perdono occasione per coprire Garko di critiche e insulti spregevoli. Alcuni gli hanno detto che è invecchiato, e subito è arrivata la risposta dell’attore, che ha detto che anche a loro sarebbe accaduta la stessa cosa.

Gli insulti non si sono fermati e sono arrivati anche termini del tipo fai schifo e robe del genere. Qualcuno gli ha anche detto di cambiare mestiere e che probabilmente quello di pizzettaro gli sarebbe riuscito meglio. Anche in questo caso l’attore ha risposto prontamente e corretto l’utente nel suo italiano che lasciava a desiderare. (Continua dopo la foto)

Garko difeso da molti utenti

Per fortuna in difesa di Gabriel sono arrivati i commenti da parte di molti utenti che nutrono ammirazione per l’attore. La replica di Garko all’hater che lo ha insultato ha fatto partire una sorta di applauso virtuale da parte di chi lo ammira e ha rispetto per l’attore.

Qualcuno ha anzi detto che probabilmente chi insulta in questo modo ha invidia di Gabriel e magari vorrebbe essere come lui. Ecco perché i fan di Garko lo hanno esortato a non dare ascolto a queste critiche e fregarsene. Spesso, infatti, a parlare sono le persone frustrate che non sanno quello che dicono!