Scherzo di Ilary Blasi a Francesco Totti, scenata di gelosia (Video)

Francesco Totti ha iniziato una carriera tutta nuova. Lasciato il calcio giocato, l’ex capitano della Roma non ha voluto, però, allontanarsi dal mondo del pallone. Proprio su questa scia, nel tentativo di scovare nuovi talenti in giro per l’Italia ha creato due nuove società che, dopo il lockdown, hanno ripreso l’operatività per la gioia di Ilary Blasi.

La moglie di Totti, infatti, ha deciso di presentare ai fans i nuovi studi del marito ma non solo. Per farlo ha scelto una maniera spiritosa decidendo di fare uno scherzo all’ignaro ex capitano. Una vera e propria scenata di gelosia che, però, si è conclusa inevitabilmente con una bella risata.

Ilary Blasi, la finta scenata di gelosia

Ilary Blasi si è presentata a sorpresa negli studi dei nuovi uffici del marito, Francesco Totti. Lo scopo è quello di fargli un bello scherzo con la scusa di presentare questi nuovi ambienti ai followers. L’intero scherzo è stato, infatti, filmato dalla stessa Ilary e, poi, condiviso sui social. La Blasi entra negli uffici e si dirige verso la segretaria. “Ciao tu sei Domitilla? Piacere” le dice. E poi prosegue “Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana”.

“Aveva detto bene” è stata la risposta divertita della segretaria. Rivolgendosi poi al marito, Ilary Blasi gli dice “Scusa Francesco, mi avevi detto che era anziana la segretaria”. Totti non si è scomposto più di tanto rispondendo semplicemente “Ma è anziana!”con in braccio l’ultimogenita. Una volta girata la scena tutti hanno sorriso svelando come fosse solo una finta scenata di gelosia. (Continua dopo il video)

La nuova esperienza di Francesco Totti

Poco prima che tutto fosse bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus, il marito di Ilary Blasi, Francesco Totti, aveva presentato il suo nuovo progetto. L’ex numero 10 della Roma ha parlato in maniera entusiasta di tutto ciò che sta per intraprendere. “Con orgoglio mi appresto ad iniziare una nuova avventura” ha dichiarato presentando la sua nuova attività. Di cosa stiamo parlando?

Totti farà il procuratore e mediante sue società, la CT10 e la IT Scouting, si impegnerà a scovare giovani talenti nel mondo del calcio. In questa maniera riuscirà, mettendoci tutto l’impegno di cui è capace, a trovare il nuovo Francesco Totti. È stato lo stesso ex calciatore a dichiararlo. Proprio questi sono gli studi in cui Ilary Blasi ha deciso di girare l’ennesimo scherzo al marito che, come sempre, si è ben prestato al gioco.