Uomini e Donne, brutta caduta per Nilufar Addati con ferite e graffi al braccio: “Non lo muovo più…” [FOTO]

Caduta in bici per Nilufar Addati

Nilufar Addati è stata protagonista di un brutto incidente in bicicletta. Dopo l’apertura della Fase 2, l’ex tronista di Uomini e Donne che è un’appassionata di sport, ogni giorni sale in sella e percorre diversi chilometri nella Capitale. Ma qualche ora fa qualcosa non è andata secondo i piani e la giovane si è fatta male.

In pratica è caduta dalla bici e non si solo spaventata. Purtroppo si è provocata alcune escoriazioni che non le hanno permesso di tornare a casa da sola. E’ stata costretta a chiamare un familiare e in auto ha raggiunto la sua abitazione. A svelare il tutto ci ha pensato lei stessa condividendo delle Stories su Instagram mostrando il braccio, il gomito e delle escoriazioni anche sulla spalla.

Il racconto su Instagram

Nilufar Addati cadendo dalla bici ha sbattuto violentemente il gomito sull’asfalto. Per questa ragione una volta arrivata a casa ha preferito chiamare un servizio a domicilio per fare una radiografia. In questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrettato i tempi ed evitato di aspettare a lungo in un ospedale oppure in una clinica privata. La ragazza non riusciva a muove il gomito sospettando di essersi provocata qualche frattura.

In poche parole la giovane era molto spaventata, ma dopo i raggi X su Instagram ha raccontato: “Non muovo il gomito. E il polso… insomma. Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa”. Inoltre la Nilufar ha asserito che non ha subito rotture, ma c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora dovrà comprarsi un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito, in questo modo si risistemerà tutto il prima possibile.

Nilufar Addati in difficoltà anche per le cose primarie

Nonostante non ci siano lesioni o fratture, Nilufar Addati non riesce lo stesso a muovere il braccio, in particolare il gomito. L’ex tronista di Uomini e Donne deve chiedere l’aiuto di un familiare per fare le cose basilari come lavarsi i capelli o semplicemente spazzolarli.

Dopo aver comprato il tutore ed indossato, la giovane dovrà attendere diversi giorni affinché guarisca. Resta il fatto che la ragazza avrà fatto una brutta caduta per avere delle conseguenze del genere. Speriamo che si riprenda presto. Ovviamente i suoi follower di Instagram le hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ecco le foto: