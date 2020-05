Caterina Balivo, gelo in diretta: “Se sai che mio marito mi tradisce, dimmelo…”

Rosanna Lambertucci e Angelica Amodei ospiti a Vieni da me

Dopo lo stop di due mesi, causa Covid-19, da un paio di settimane Caterina Balivo è tornata sul piccolo schermo con Vieni da me. A quanto pare, rispetto le altre trasmissioni Rai, il format chiuderà a fine maggio perché la professionista napoletana vuole rimanere coi suoi figli.

Nel pomeriggio di venerdì, in occasione dell’ultimo appuntamento settimanale, la padrona di casa ha intervistato Rosanna Lambertucci e la figlia Angelica Amodei in collegamento Skype dalla loro abitazione. Le due donne hanno parlato del rapporto mamma-figlia, fino a toccare una vicenda abbastanza spinosa. A quel punto la madre di Guido Brera e Cira ha sbottato così: “Se sai che mio marito mi tradisce, dimmelo…”. Il motivo?

A Vieni da me si parla di tradimenti

Ospite via collegamento a Vieni da me, Angelica Amodei ha confessato in diretta che se venisse a conoscenza che il marito di sua figlia la tradisse, lei non glielo direbbe. La donna non vorrebbe sentirsi responsabile della sua infelicità. “In alcuni casi, le rotture tra le coppie si sanano e non vorrei precluderle questa possibilità. Non lo direi neanche alla mia migliore amica…”, ha confessato direttamente dal salotto di casa sua.

In studio, la psicoterapeuta Marinella Cozzolino era d’accordo con le parole dell’ospite di Caterina Balivo. Il medico. infatti, ha detto che i tradimenti non vanno comunicati a figlie e amiche. Poi ha confidato che una sua paziente non si è accorta di essere stata tradita per dodici anni e lei alla fine ha sbottato dicendole dove viveva e in alcuni casi le corna uno se se le merita.

Caterina Balivo sbotta in diretta

Le parole della psicoterapeuta Marinella Cozzolino hanno fatto sobbalzare Caterina Balivo e gli opinionisti di Vieni da me. Infatti, la conduttrice napoletana, che ha sempre dichiarato di essere una donna molto gelosa, è sbottata in diretta.

“No Angelica, se tu sapessi che mio marito mi tradisce dimmelo. Io lo voglio sapere”: ha asserito la moglie di Guido Maria Brera. Presa di posizione che ha trovato il pieno accoglimento da parte di Rossella e Lorenzo Farina, ospiti fissi del programma pomeridiano di Rai Uno.