Luigi Favoloso riaffiorano nuove indizi contro Nina Moric

Luigi Favoloso vs Nina Moric: il tempo delle accuse continua

Luigi favoloso A Live non è la d’Urso da Barbara D’Urso, sceglie di continuare le accuse nei confronti di Nina Moric, per dimostrare di essere sempre stato dal lato della ragione. Il passato con Nina Moric non è ancora risolto, addirittura adesso sta tirando in ballo anche la sua nuova fidanzata Elena Morali.

Fino ad ora le cose tra i due sembrano andare a benissimo, se qualcosa non verrà rovinata dagli interventi ripetuti di Nina Moric che in qualche modo sta cercando di creare dei problemi. Forse per questo motivo il ragazzo ha deciso di mettere ancora una volta i puntini sulle i e chiarire gli ultimi aspetti.

Così quando la Moric ha affermato che Elena Morali è vittima di Luigi, perché è stata ricattata con un video del quale Favoloso sarebbe in possesso, lui è intervenuto. Il napoletano ha quindi smentito ogni accusa ed ha aggiunto un’informazione interessante. Secondo quanto lui ha affermato il materiale necessario è nelle mani dei carabinieri con relativa denuncia. Saranno loro ad indagare.

Luigi favoloso, la denuncia alla sua ex fidanzata

Luigi Favoloso avrebbe mostrato ai carabinieri le chiamate ricevute da Nina, tramite questo materiale dovrebbero cadere le accuse nei suoi confronti. Inoltre l’ha denunciata per diffamazione, perché a quanto pare la modella ha rilasciato delle dichiarazioni false, lo ha accusato in modo ingiusto. Lui era stato denunciato dalla modella per stalking.

Nelle varie sedi legali così come anche in TV aveva affermato che Favoloso la chiamava e minacciava giornalmente. A quanto pare tutto questo non è vero, quindi Luigi in possesso del reale materiale. Si è recato presso le giuste sedi per cercare di porre fine a questa storia che sembra essere infinita ed irrisolvibile.

Nina in soccorso di Elena Morali, niente è come sembra

Per quanto riguarda invece le accuse nei confronti di Elena morali, la ragazza non ha reagito, probabilmente perché la storia non è vera. Lei però è pronta a chiarire qualunque aspetto di questa vicenda. Le accuse in particolare, nei suoi confronti riguardano il fatto che secondo quanto detto da Nina, Elena l’ha chiamata per tenerla aggiornata di quello che sta succedendo. Inoltre le avrebbe quasi chiesto aiuto, riferendole che è tenuta sotto minaccia, sotto ricatto da parte di Luigi e di non sapere come uscirne.

Quindi secondo quanto Nina vorrebbe far credere, la vorrebbe aiutare. Qualche tempo fa Luigi Favoloso aveva raccontato contro la volontà divina che la donna fa uso di psicofarmaci. Questa secondo Qualcuno potrebbe essere la sua amara vendetta perché Nina non dimentica.