Antonio Zequila di nuovo attaccato da un’ex, “Sei sempre stato invidioso di me…”

Antonio Zequila è stato indubbiamente uno dei principali protagonisti del Grande Fratello VIP. All’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore partenopeo non si è mai risparmiato dando vita, alcune volte, a discussioni veramente importanti. Resteranno nella mente di tutti i confronti con Sossio Aruta.

Antonio Zequila, però, ha messo in evidenza anche altro al GF VIP. Le sue doti da playboy e grande amatore, infatti, sono venuti a galla in più occasioni. Una delle ex di Zequila, però, ha attaccato molto duramente l’uomo. Dopo aver rivendicato di non essere mai stata nominata, ha lanciato accuse pesanti accusando l’ex compagno di aver sempre provato soltanto invidia nei suoi confronti. Di cosa si sta parlando?

Antonio Zequila accusato di essere invidioso

Antonio Zequila, è ormai noto, ha una grandissima autostima e non disdegna di dimostrarlo in qualunque occasione. E quale migliore opportunità di quella concessa dal Grande Fratello VIP? Non è un caso, quindi, se all’interno della casa son venuti fuori centinaia di flirt o presunti tali che hanno coinvolto diverse donne dello spettacolo, alcune famose a livello internazionale. Dopo Adriana Volpe, che ha smentito il flirt in ogni modo, anche Simona Tagli ha parlato di Zequila.

L’ex conduttrice oggi 56enne ha parlato del suo passato rapporto con l’attore. Per farlo ha scelto un canale importantissimo, quello del settimanale DiPiù a cui ha rilasciato una lunga intervista. Al suo interno la donna rivendica con forza la storia d’amore, apparentemente anche importante, avuta con Zequila che, però, non ha mai parlato di lei. Il motivo di questa scelta? Secondo Tagli è per invidia. Antonio Zequila sarebbe stato sempre invidioso di lei.

Le parole di Simona Tagli

Le parole che Simona Tagli ha utilizzato per parlare della sua storia con Antonio Zequila mostrano chiaramente il suo pensiero sull’ex compagno. “Durante la nostra relazione io ero all’apice del successo e tu non eri nessuno: al Grande Fratello Vip non hai parlato di me per prenderti una rivincita” ha affermato la donna. Poi esprime tutto il suo sdegno con parole forti, ““Dì la verità: tu sei sempre stato invidioso di me. E’ stato vergognoso”.

Poi prosegue “non ti sei degnato di dire una sola parola sull’unica, grande storia d’amore della tua vita“, per concludere “Perché non hai il coraggio di dire il motivo per cui mi hai lasciata? Mi avevi detto di avere una storia con Sharon Stone e di voler andare a vivere con lei“.