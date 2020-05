Emma Marrone saluta il musicista Ezio Bosso

Anche Emma Marrone si è unita a gran parte del mondo della musica e dello spettacolo per dare l’ultimo saluto ad Ezio Bosso. Quest’ultimo che era un direttore d’orchestra, compositore e pianista è venuto a mancare la scorsa settimana all’età di 48 anni.

La notizia della sua morte ha sconvolto tutti perché il musicista aveva un talento unico e, nonostante la malattie che lo hanno colpito, lui è riuscito ad andare avanti facendo quello che lo appassionava sin da piccolo. Ricordiamo che da qualche anno era affetto da una malattia degenerativa che lo ha costretto a smettere di suonare il piano, mentre di recente era stato colpito da un brutto male.

Il ricordo straziante su Instagram

Non solo Emma Marrone, ma anche Paolo Bonolis che su Instagram ha condiviso un video in cui si vede suonare Ezio Bosso al piano mentre era ospite a Music, programma di Canale 5. Mentre il direttore di Chi Alfonso Signorini ha scritto un messaggio molto toccante sul suo canale social augurandogli un buon viaggio.

La cantante salentina, invece, non si è voluta dilungare con delle parole ma ha postato uno scatto in bianco e nero del 48enne davanti ad un piano e a corredo solo un cuoricino nero con l’hashtag del nome del musicista. L’iniziativa dell’artista pugliese ha commosso moltissimo i suoi follower che in questi ultimi mesi erano in apprensione per il suo stato di salute. (Continua dopo il post)

Emma Marrone nuovo giudice di X Factor? il rumor

Emma Marrone ha dato l’ennesima dimostrazione di essere oltre un’artista anche una donna molto sensibile e con un grande cuore. Non è la prima volta che l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi dà delle dimostrazioni del genere.

E a proposito di talent show, da qualche settimana sul web gira voce che la cantante salentina possa far parte della squadra di X Factor come nuovo giudice. Ovviamente al momento si tratta solo di un’indiscrezione e non è arrivata nessuna conferma o smentita da ambe le parti, ovvero Emma e Sky.