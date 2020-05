Barbara De Santi fuori da Uomini e Donne: lo scatto in costume scatena la polemica

Barbara De Santi lontana da Uomini e Donne: perché?

Sono settimane che Barbara De Santi non fa più parte del Trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi e la redazione non hanno ancora invitato la dama lombarda dopo il ritorno in studio. La sua ultima apparizione risale a oltre due mesi fa, ovvero quando per le restrizioni dovute al Covid-19 era in collegamento Skype dalla sua abitazione.

Da quel momento in poi della maestra di sostegno non se ne è saputo più nulla. Ciò non vuol dire che la donna non farà più parte del dating show di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la De Santi è una delle protagoniste indiscusse del parterre senior insieme a Gemma Galgani e Armando Incarnato. Nel frattempo l’insegnante è finita al centro delle polemiche per uno scatto in costume condiviso su Instagram.

La dama del Trono over in bikini su IG

Barbara De Santi ha voglia di fare un bagno al mare e di rilassarsi. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha postato uno scatto in cui appare in bikini. A corredo della foto, la dama del parterre senior di Uomini e Donne ha scritto la seguente didascalia: “Sole da sola… #stoacasa #estate #barbaradesanti #ripartenza”.

Il contenuto ha ricevuto molti complimenti da parte dei follower ma nello stesso tempo anche delle critiche feroci. Per alcuni utenti web la donna avrebbe ritoccato la foto perché sono evidenti dei fotomontaggi. Ma la diretta interessata non ci sta replicando ai suoi accusatori.

Le critiche degli haters e la replica della De Santi

Barbra De Santi ha affermato che si tratta di un selfie ribadendo che non ha adottato nessun ritocco con delle apposite applicazioni. La dama del Trono over di Uomini e Donne ha sottolineato anche che quelle sono le sue proporzioni.

Nel bene e nel male l’insegnante lombarda continua a far parlare di sé. Ma il pubblico di Canale 5 la rivuole nuovamente all’interno dello studio 6 del centro Elios di Roma insieme alle altre dame e cavalieri di U&D.