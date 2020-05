Sonia Bruganelli, regalo extra lusso per la moglie di Paolo Bonolis: è bufera sui social (Foto)

La moglie di Paolo Bonolis di nuovo nel mirino degli haters

Sonia Bruganelli ormai da tempo è sotto accusa dal web. Amante della bella vita e del lusso, la moglie di Paolo Bonolis non si è mai nascosta dietro del finto buonismo e lo ha confermato anche in una recente intervista. A quanto pare, nemmeno la quarantena e il difficile periodo che sta attraverso il nostro paese, ha fermato la bella 46enne.

Pochi giorni fa, infatti, ha ricevuto un regalo exstralusso che ha mandato in delirio tutto i suoi seguaci. In tanti, non capiscono il suo strano modo di mettere sempre tutto in evidenza, sopratutto in questo momento così delicato, dove molte persone non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese. In questa occasione, la moglie del conduttore è stata letteralmente massacrata ma nello stesso tempo con garbo ed educazione ha risposto a tutti.

Il regalo costoso ricevuto da Sonia Bruganelli

Sonia Burganelli anche questa volta è finita nel mirino degli haters. Oggetto della questione un nuovo profumo Chanel, accompagnato dalla frase: “Pensieri che ti fanno sentire bene”. In un periodo di difficoltà per molti sembra un “oltraggio alla miseria” come dicevano le nostre nonne. I commenti, infatti, non tardano ad arrivare: “Ma.. È il caso? In questa crisi epocale pubblicare queste foto.. Sono indignata”. Vergonati, non hai rispetto per nulla.

Sonia Bruganelli tende da sempre a mostrare con foto e commenti i suoi acquisti di lusso, a volte anche esageratamente. Secondo molti ostenta il proprio benessere economico di cui lei e suo marito gode senza preoccuparsi di chi è in difficoltà. Se già prima del lockdown era sempre al centro di polemiche, ultimamente gli attacchi nei suoi confronti sono decisamente aumentati. (Continua dopo il post)

Sonia si paga tutto da sola

Sonia Bruganelli non è solita rispondere agli attacchi pubblici e quando lo fa si rivolge sempre in modo diretto ed educato. Di sicuro avrà preso un po di ironia da Paolo Bonolis. La bella 46enne nonostante sia la compagna di uno dei conduttori più pagati del mondo della televisione ha sempre ribadito di essere autonoma e di avere un lavoro proprio che le da grandi soddisfazioni. “Pago di tasca mia i mie regali e sfizi!”.

Regali e sfizi che però certamente non tutti possono permettersi. Se da un lato ha ragione nel dire che sono “ fatti suoi”, forse, vista la situazione che stiamo attraversando anche ora, forse farebbe meglio a tenersi per se certe coccole evitando queste situazioni.