Uomini e Donne, la verità su Pamela Barretta ed Enzo Capo: spuntano ulteriori prove

E’ guerra tra Pamela Berretta ed Enzo Capo

Nell’appuntamento di Uomini e Donne andato in onda su Canale 5 la settimana scorsa, Pamela Berretta ed Enzo Capo sembrano si siano detti addio. Nonostante questo, i due protagonisti del Trono over continuano a lanciarsi delle accuse e frecciate velenose.

La fine della loro relazione sentimentale è nata da gelosie reciproche e da like sui social. Chiamati in causa da Maria De Filippi, il cavaliere ha portato in studio un filmato che mostra la sua ex mentre danza con un altro uomo del parterre senior.

Stiamo parlando dell’imprenditore campano Armando Incarnato. Ovviamente Enzo si è sentito offeso da tale gesto, dimostrando al pubblico di non essere l’unico responsabile della fine della storia. La Beretta, però, non è rimasta a guardare difendendosi dalle accuse del suo ex. Il cavaliere a U&D ha ribadito ancora una volta di essere stato messo alla gogna da lei per aver danzato in discoteca con un’altra ragazza.

Il cavaliere fa un annuncio su Instagram

Pamela Berretta ed Enzo Capo continuano a sfidarsi a distanza, ovvero tramite i social network. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne la coppia ha fatto capire al pubblico di Canale 5 che la loro storia d’amore è terminata. In studio, il cavaliere ha fatto vedere una clip nella quale la sua ex ha accettato di danzare con Armando Incarnato.

Successivamente, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto un nuovo annuncio. In pratica il protagonista del trono over ha altri filmati che comproverebbero la poca sincerità delle Berretta. L’uomo ha provato a fare chiarezza dicendo che i vestiti riposti dentro quella busta glieli aveva chiesti più volte lei. Ricordiamo che gli abiti li aveva portati a U&D scatenando delle polemiche da parte dei telespettatori.

Enzo Capo annuncia nuovi filmati

Ebbene sì, Enzo Capo sembra avere a disposizione altre clip ed è pronto a pubblicarle sui suoi canali social. Video in cui si vede Pamela Berretta mancargli di rispetto. Ma i seguaci del cavaliere del parterre senior gli hanno consigliato di non fare lo stesso gioco della sua ex, ovvero di accusarsi a vicenda sui media.

Questo attacco a distanza è deleterio e non porta da nessuna parte. Ma l’uomo ha dichiarato che sta facendo tutto questo perché vuole difendersi e ha altre prove e filmati a sua disposizione. Li metterà nei prossimi giorni o li darà direttamente alla redazione del dating show di Maria De Filippi?