Tempesta d’amore, trame 25-29 maggio 2020: Valentina fa pace con Robert

Le anticipazioni della soap opera Tempesta d’amore delle puntate in onda su Rete 4 dal 25 al 29 maggio raccontano che Valentina sarà al settimo cielo dopo aver fatto pace con Robert, che deciderà di fare un passo indietro. Jessica invece darà buca ad Henry, dicendo di dover passare del tempo con Bela. La giovane però, riceverà una gradita sorpresa che le farà battere il cuore.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Margit ha un infarto

Nelle prossime puntate della soap, Tim andrà da Franzi dicendole di essere ancora intenzionato all’affare. In quell’istante, la ragazza dovrò fare i conti con una terribile notizia, visto che Margit ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale per un infarto. Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, Annabelle continuerà con le sue macchinazioni traendo in inganno il dottor Borg.

Lucy verrà licenziata da Christoph e non saprà come comportarsi. Come svelano le anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, i problemi per lei non saranno finiti qui. Le condizioni di salute di Margit saranno preoccupanti e Tim verrà assalito dai sensi di colpa. A tal proposito, Franzi inizierà ad indagare. Jessica fantasticherà sul suo futuro con Henry, mentre Robert sarà emozionato per l’imminente nascita di suo figlio.

Il frutteto di Franzi ormai è distrutto e la ragazza si renderà conto di essere prossima alla rovina. Linda e Andrè avranno l’ennesimo litigio e nessuno dei due sarà intenzionato a fare il primo passo per appianare le rispettive divergenze. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Saalfeld proverà a farli riappacificare.

Franzi e Tim si baciano

Continuando con gli spoiler di Tempesta d’amore, Franzi e Tim si scambieranno un dolce bacio. Jessica invece rifletterà sul suo rapporto con Henry, arrivando ad una inaspettata decisione. Dopo il bacio, Tim lascerà Franzi da sola, scappando a gambe levate e la giovane non saprà darsi una spiegazione riguardo la sua strana reazione. In realtà, Tim non saprà come fare a dire alla ragazza la verità.

Franzi penserà di essere stata troppo impulsiva con Tim e gli proporrà di cenare insieme per parlare di quanto successo. Il ragazzo avrà il coraggio di dirle che è il responsabile di quanto accaduto alla sua famiglia? Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 dal 25 al 29 maggio, Henry verrà a sapere da Alfons che Jessica aveva intenzione di trasferirsi da lui. A quel punto, il giovane proverà a rassicurare la fidanzata in merito al loro complicato rapporto.