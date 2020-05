Michelle Hunziker, il triste annuncio: “Non sapevo dove sbattere la testa, piangevo per la disperazione”

Michelle Hunziker e i pianti durante la quarantena

Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni al momento in edicola è contenuta una lunga intervista a Michelle Hunziker. La nota conduttrice elvetica ha aprlato del difficile momento vissuto durante la quarantena da Covid-19. Un periodo molto complicato che spesso l’ha messa in grosse difficoltà.

E a tal proposito la padrona di casa di Striscia la Notizia ha rivelato di aver pianto per ben due volte. La madre di Aurora, Sole e Celeste ha detto che nei primi tempi, ovvero quando le scuole si stavano preparando per l’insegnamento online è scoppiata a piangere un paio di volte per la disperazione.

“Non sapevo davvero dove sbattere la testa tra login, password, applicazioni…”, ha precisato la professionista Mediaset. Anche le sue due bambine si sono spazientite un po’ a causa dello stress e di conseguenza lei si è innervosita maggiormente. Per fortuna la situazione poi si è stabilizzata riuscendo a risolvere il problema.

In onda con Striscia la Notizia anche durante l’emergenza sanitaria

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha fatto presente che Striscia la Notizia è uno dei pochi programmi televisivi che hanno continuato ad andare in onda nonostante l’emergenza sanitaria. Una scelta azzeccata visto che il pubblico di Canale 5 li ha premiati ogni sera ottenendo degli ascolti più che soddisfacenti.

Parlando dei dati Auditel che riguardano il tg satirico, la professionista svizzera ha asserito che la squadra di Striscia non ha mai lasciato i oro telespettatori. Ha precisato che gli ascolti sono stati ottimi e spesso la trasmissione di Antonio Ricci è stata anche il più visto della giornata. “E questo è molto gratificante sia per me e Gerry, sia per tutta la squadra…”, ha concluso la madre di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e le parole al miele per Gerry Scotti

Il giornalista del periodico Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto a Michelle Hunziker come è lavorare al fianco di Gerry Scotti, uno dei pilastri della televisione italiana. Oltre a Striscia la Notizia, i due professionisti hanno fatto insieme anche Paperissima.

A quel punto la conduttrice elvetica ha confessato che tra lei, il collega pavese e gli operatori del tg satirico di Canale 5 c’è grande affiatamento. “Ci divertiamo così non avvertiamo nemmeno il senso di vuoto dovuto al fatto che il pubblico non è presente in studio”, ha concluso la donna.