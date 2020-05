“Questa vuole rubarti il marito…”: Mara Venier allertata su Nicola Carraro, il retroscena [FOTO]

Mara Venier senza parole su Instagram

Mara Venier continuerà a lavorare fino alla fine di giugno, rimanendo alla guida di Domenica In. Un annuncio dato in diretta e che ha reso felici tutti i suoi fan. Tuttavia ultimamente la conduttrice veneziana ha dovuto fare i conti con alcuni imprevisti.

Dopo la grande paura per il marito Nicola Carraro, che a dicembre ha avuto una polmonite, ora è giunta un’altra notizia che ha lasciato allibiti tutti quanti, compresa zia Mara. Quest’ultima, infatti, tramite i social network è venuta a conoscenza di una verità inattesa, facendola rimanere a bocca aperta. Ma cosa è successo? In poche parole un utente web l’ha allertata su Instagram riguardo la sua dolce metà.

Un utente web fa una confessione su Nicola Carraro

Di recente, Mara Venier ha condiviso uno scatto su Instagram che la mostra in compagnia del suo fotografo Gianluca Saragò. Ovviamente i due sono muniti di mascherine protettive, anche se la professionista veneziana non la indossa in modo corretto. Ma sorvolando questo particolare, tra i vari commenti apparsi sotto la foto ne è arrivato un molto particolare.

L’utente ha tirato in ballo Nicola Carraro, ovvero l’attuale consorte della conduttrice di Domenica In. In poche parole le ha scritto che durante questa pandemia da Covid-19 lei tutti i giorni è rimasta in contatto col marito di zia Mara tenendosi compagnia a vicenda. “Non avrei mai pensato di cercare ogni giorno un suo scritto a cui rispondere”, si legge sotto il post. Affermazione che ha lasciato l’artista veneta senza parole.(Continua dopo il post)

Il botta e risposta tra Mara Venier e l’internauta

Per sdrammatizzare il momento, Mara Venier ha deciso di replicare al commento scrivendole che le fa molto piacere. Nel botta e risposta tra la conduttrice e la follower sono intervenuti anche altri utenti web. Quest’ultimi hanno preso le difese della professionista veneta dicendo che il commento di quella donna è davvero inopportuno.

Alcuni, infatti, hanno consigliato zia Mara di stare molto attenta perché quella tizia vorrebbe rubarle il marito. E’ tutto uno scherzo o davvero Nicola Carraro ha un rapporto amichevole con quella signora? Chissà se la padrona di casa di Domenica In fosse a conoscenza di questo rapporto oppure se tale scoperta abbia potuto scatenare delle incomprensioni tra i due coniugi.