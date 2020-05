Uomini e Donne, il gesto inaspettato di Enzo Capo. Ecco i dettagli

Il gesto inaspettato di Enzo

Una delle coppie più seguite ed amate di Uomini e Donne è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo tante liti e incomprensioni alla fine sono riusciti a trovare un equilibrio al punto tale da optare per la convivenza. Adesso i telespettatori si stanno incuriosendo delle dinamiche sentimentali di Enzo Capo e Pamela Barretta.

I due sono andati via dallo studio mano nella mano, nonostante le varie insicurezze. Purtroppo si sono lasciati in mal modo, ma Pamela ha messo da parte l’orgoglio cercando di rimediare. Nella puntata di oggi, mercoledì 20 maggio, lui non si è presentato perché non ne vuole più sapere. Inevitabili sono state le lacrime della dama.

‘Ha un interruttore che spegne. E’ finita per lui’

Il gesto inaspettato di Enzo ha spiazzato Pamela perché ha sperato per l’ennesima volta in un chiarimento. Non si è presentato, in quanto non ha più risposto alle telefonate della redazione. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari hanno tentato invano di fargli cambiare idea. E’ rimasto fermo sulla sua posizione, così non ha nemmeno visualizzato i messaggi su WhatsApp.

Pamela non è riuscita a nascondere il dolore, ma tutti i presenti le hanno detto di non gettare la spugna. Armando Incarnato, per esempio, ha detto che sicuramente la storia non è chiusa. Essendo un uomo molto orgoglioso, deve sbollire per poi avere un confronto tranquillo e razionale.

Una volta arrivato il momento dedicato al ballo, Nicola Vivarelli si è offerto di ballare per confortarla. Stavolta Gemma Galgani non ha fatto una scenata di gelosia perché ha capito il disagio della sua ex compagna di avventura. Secondo gli utenti social Enzo potrebbe aver colto l’occasione per troncare a causa della ragazza del like. Per ora il diretto interessato non si è ancora espresso a riguardo, ma è probabile che ignorerà.

‘Tutto questo grande amore non c’è, è impossibile’

Pamela crede che lui non sia mai stato innamorato per avere una reazione del genere. E’ come se avesse un interruttore che accende e spegne quando la mente glielo impone. Ha trovato scuse per non ammettere di non provare più niente. Ha promesso a sé stessa che non lo cercherà più, però i fan della coppia non le credono. Dopo la scelta di Enzo, i colpi di scena non mancheranno.