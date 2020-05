Eliana Michelazzo, possibile ritorno a Uomini e Donne: ‘Non so cosa pensa Maria, ma…

Eliana ha ipotizzato di poter ritornare nel programma. Ecco che cosa ha detto a questo proposito

Uomini e Donne: Eliana pronta a tornare?

Adesso Eliana Michelazzo è al centro del gossip e della cronaca per la vicenda legata a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Infatti, l’anno scorso la showgirl ha fatto diverse interviste nelle quali annunciava il suo matrimonio con l’imprenditore senza che nessuno l’avesse mai visto. Le sue due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo la sostenevano parlando addirittura dell’affidamento di due bambini.

Tutto si è rivelato essere una grande farsa e sembra che siano all’attivo ancora delle indagini. Domenica scorsa, però, Mara Venier ha invitato a Domenica In Pamela Prati, la quale ha ribadito di essere stata plagiata e ingannata dalle altre due. Ovviamente questo ha scatenato la reazione di Eliana e Pamela che sono tornate al centro dell’attenzione.

Eliana, in particolare, ha voluto scagliarsi non solo contro la showgirl, ma anche contro i conduttori che hanno continuato a parlare della vicenda senza darle la possibilità di replicare. Inoltre, in una recente intervista Eliana è tornata a parlare di Uomini e Donne. Infatti, Eliana è entrata a far parte del mondo dello spettacolo proprio nel programma di Maria De Filippi, al quale ha partecipato tanti anni fa per corteggiare Federico Mastrostefano.

Eliana: ‘Non so cosa pensa Maria, ma…

Forse non tutti ricordano che Eliana come corteggiatrice di Federico ha avuto una grande popolarità. Il trono è durato sei mesi e, uscita da Uomini e Donne come la “non scelta”, Eliana ha avuto un grande seguito in televisione e nei locali.

Se si guarda indietro Eliana rifarebbe tutto e ha precisato che l’astio con Tina Cipollari è stato superato, di meno quello per Federico. In ogni caso in una recente intervista a Super Guida Tv, l’ex corteggiatrice ha risposto ad una domanda: tornerebbe nel programma di Maria De Filippi? Molti utenti social l’hanno chiesto.

Ebbene, la sua prima preoccupazione è stata subito nei confronti di Maria De Filippi. Eliana si è chiesta che cosa pensa la conduttrice di lei viste le ultime vicende che l’hanno coinvolta. Secondo lei di sicuro avrà dei dubbi. Tuttavia, l’idea di tornare a Uomini e Donne sarebbe molto allettante, magari da tronista, anche se ha 40 anni. Non si sa che cosa ne pensa la conduttrice, ma al momento l’unica cosa che potrebbe fare Eliana è quella di presentarsi nel parterre femminile del trono over. Voi che cosa ne pensate?