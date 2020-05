Caterina Balivo torna a Vieni da me e si innamora di Ettore [FOTO]

Caterina Balivo e il cane Ettore protagonisti su IG

Come ogni giorno, prima di andare in onda alle 14 su Rai Uno con Vieni da me, Caterina Balivo posts uno scatto su Instagram invitando il suo pubblico social di guardare la puntata. La foto in questione è stata realizzata nel terrazzo di casa sua e la professionista napoletana non era da sola, ma in dolce compagnia.

Con il marito Guido Maria Brera o coi due figli Cora e Guido Alberto? Nessuno dei tre, la 40enne era insieme ad un certo Ettore. Non fatevi strane idee, quest’ultimo è un meraviglioso cane che appartiene ad un delle care amiche della Balivo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La conduttrice si ricongiunge con la sua amica Raffaella

Nella foto in questione si vede Caterina Balivo accanto ad Ettore, seduti entrambi sul terrazzo, mentre la conduttrice di Vieni da me gli accarezza il collo. Nonostante il cane sia di grosse dimensioni e due occhi enormi, la professionista partenopea lo considera un cucciolone.

Ovviamente anche Guido Alberto e Cora Brera, i figli della presentatrice, si sono innamorati di lui. Ad oggi quest’ultima ha sempre detto di non volere amici a quattro zampe in case, dopo questa manifestazione d’affetto come convincerà i due bambini che non sarà così? (Continua dopo il post)

Caterina Balivo convincerà i figli a non prendere un cane in famiglia?

Nel post in questione Caterina Balivo ha scritto che nella giornata di lunedì, dopo un periodo di lontananza dovuta alla quarantena per Il Coronavirus, si è ricongiunta con la sua amica Raffaella e il suo bellissimo Ettore. “Inutile dirvi che, se già prima Guido Alberto e Cora mi chiedevano un cane, adesso sono letteralmente impazziti dopo averlo conosciuto”, ha precisato la conduttrice di Vieni da me sul noto social network.

Un contenuto che ha riscosso un grandissimo successo ottenendo migliaia di mi piace e commenti in cui dicono a Caterina di prendere una cane in casa. Infine, ricordiamo che tra dieci giorni il rotocalco pomeridiani di Rai Uno si fermerà per poi tornare a settembre, quindi la Balivo ha tutto il tempo a disposizione per trascorrerlo con la sua famiglia. Mentre sulla prima rete partirà la seconda stagione di Io e Te col giornalista Pierluigi Diaco.