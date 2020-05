Gianni Sperti a Uomini e Donne, “La abbraccerei…”

Tra le protagoniste dell’ultima puntata di Uomini e Donne vi è stata anche Pamela Barretta. La donna è stata ospite con Enzo Capo in trasmissione dove è stata umiliata e lasciata definitivamente. La storia tra i due, infatti, pare essere ormai giunta al capolinea a causa della gelosia che l’ha sempre contraddistinta. Gianni Sperti, in particolare, ha restituito a Pamela i suoi vestiti lasciati in studio da Enzo.

Proprio l’opinionista, nella puntata di ieri di Uomini e Donne, ha espresso il suo parere nel vedere la Barretta in lacrime a centro studio. “La abbraccerei” ha detto l’uomo che ha molto sofferto l’impossibilità di consolare Pamela. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, è impossibile avere un contatto fisico con altri. Impossibile, quindi, abbracciarsi.

La fine di una storia d’amore

La vita sentimentale di Pamela Barretta non è mai stata molto semplice. A confessarlo è stata proprio lei in diverse occasioni quando il solo uomo con cui ballava in studio era proprio Gianni Sperti. Fidarsi nuovamente di un uomo, dunque, non era facile, eppure è successo. Pamela è uscita dalla trasmissione lo scorso ottobre tenendo per mano il suo nuovo amore, Enzo Capo. Proprio con lui ha passato dei momenti bellissimi, in giro per il mondo.

Con l’arrivo delle restrizioni d Covid-19 si sono manifestate ancor più le difficoltà all’interno della coppia che ha trascorso la quarantena separatamente. Tornati in studio, Enzo ha rinfacciato a Pamela la sua gelosia ma non solo. In diverse occasioni pubbliche la donna avrebbe avuto un comportamento non consono che, a detta dell’uomo, l’avrebbe fatto vergognare. Abbastanza, per lui, per chiudere definitivamente la storia.

Gianni Sperti, reazione commossa

Pamela Barretta era in studio per chiarire dal vivo con Enzo che però non si è presentato in trasmissione né ha risposto al telefono. Inevitabile, quindi, lo sconforto della donna che si è emozionata ed ha pianto al centro dello studio cercando di nascondere il viso dagli sguardi altrui e dicendo di vergognarsi tanto. Già a quel punto lo sguardo di Gianni Sperti parlava molto chiaramente.

Ad un certo punto, però, l’opinionista non ha potuto trattenersi. Da sempre, si sa, Gianni Sperti ha un genuino affetto verso la Barretta e proprio per questo avrebbe voluto starle vicino. “La abbraccerei” ha detto, ben conscio, però dell’impossibilità di farlo. Un’altra volta, comunque, Gianni ha dimostrato la sua sensibilità, uno dei doni più belli che un uomo possa avere verso gli altri.