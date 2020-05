Il Paradiso delle signore replica 22 maggio 2020: Marcello viene ferito, Agnese provoca Gabriella

Venerdì 22 maggio 2020 andrà in onda l’ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore. In tale episodio vedremo che Marcello farà di tutto per mettere al sicuro Angela dopo l’aggressione subita. Le cose, però, si metteranno molto male per lui.

Al grande magazzino, intanto, fervono i preparativi per l’uscita del filmato pubblicitario e le Veneri saranno molto entusiaste. Agnese, però, approfitterà di un piccolo disguido con Gabriella per dare luogo ad una discussione.

Marcello ferito nella puntata del 22 maggio 2020

L’episodio di venerdì 22 maggio del Paradiso delle signore sarà incentrato su Marcello, il quale farà di tutto per porre al sicuro Angela. Il Barbieri, però, darà luogo ad un colpo di testa che lo metterà in una situazione difficile. Il giovane deciderà di affrontare di persona lo scagnozzo del Mantovano e la situazione si metterà molto male per lui. Marcello verrà ferito e ci penserà Roberta a medicarlo e a prendersi cura di lui a seguito del triste avvenimento.

I fratelli Barbieri, dunque, si troveranno in una condizione davvero molto complessa. Angela, dal canto suo, dovrà fare i conti non solo con i postumi dello shock subito, ma anche con i problemi legati alla sua situazione economica. Il padrone della casa in cui vive le ha dato lo sfratto, pertanto, dovrà trovare una nuova sistemazione nella quale dimorare. Suo fratello, allora, chiederà aiuto a Roberta per trovare insieme una soluzione alla questione.

Entusiasmo e tensioni al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, ci sarà grosso fermento per l’uscita del filmato promozionale con il marchio dello shopping center. Vittorio non sarà nei panni, così come tutte le fedeli collaboratrici del grande magazzino. In sartoria, invece, non mancheranno delle piccole tensioni. Tra Agnese e Gabriella non scorre buon sangue, dato che la signora Amato ha captato qualche segnale inerente il flirt tra la nuova e Cosimo.

Per tale ragione, la sarta approfitterà di un disguido per spostare la discussione sulla sfera privata. Gli animi saranno parecchio agitati, ma le cattive notizie per Agnese non sono finite qui. Riccardo, infatti, all’insaputa di Vittorio e di Luciano, darà luogo ad un contratto di esclusiva con Cosimo. Il giovane, dunque, entrerà ufficialmente a far parte degli affari del Paradiso e avrà modo di essere sempre più vicino a Gabriella. La madre di Salvatore, ovviamente, non prenderà di buon grado la novità.