Meghan Markle, arriva una nuova sosia dai guadagni stratosferici (FOTO)

Meghan Markle non è un’unica, adesso ci sono le prove

Meghan Markle, non potrà mai dire di essere unica al mondo, adesso tutti hanno le prove che smontano questa affermazione. Come si dice, esistono 7 sosia nel mondo, lei può dire di averne trovata una ufficiale. Chissà però che in giro non ce ne siano delle altre.

Quella della quale stiamo per parlare però sembra essere la sua copia originale dato te le somiglia tantissimo. La sua sosia ha un nome ed un cognome, è Olivia Marsden, 23 anni. La ragazza dice di essersi accorta della somiglianza con la duchessa quando ancora era soltanto l’attrice di Suits.

Nel 2017, lavorando come hostess Molti le hanno fatto notare la somiglianza, quindi è diventato fatto comune. Ovviamente per lei è stato un grandioso complimento, che non si aspettava. Aveva preferito non dire di questa sua impressione, per non passare per donna vanitosa o egocentrica. Sentirselo dire però da altre persone sconosciute le ha fatto tanto piacere. Quando poi l’attrice è diventata la fidanzata di Harry le cose sono cambiate, l’importanza di quella somiglianza Si è addirittura triplicata.(Continua dopo la foto)

Meghan Markle, la sosia è figlia della finta Madonna

Meghan Markle è fortunata, perché ha una sosia, una ragazza altrettanto bella, anche figlia di un’altra sosia. La madre di Olivia, si chiama Lisa Antoinette, ed è la sosia di Madonna. Addirittura lei partecipa a eventi a tema vestendo i panni della cantante. Così ha indirizzato la figlia verso un’agenzia per fare di una dote naturale Non voluta un vero e proprio lavoro.

L’agenzia non poteva assolutamente farsela scappare, così l’ha assunta con un incasso di 200 o 1000 sterline al giorno in base alla tipologia di evento al quale partecipa. chi non avrebbe colto l’occasione al volo? Ma come ha fatto ad ottenere il lavoro?

Ecco come Olivia si è presentata all’appuntamento con l’agenzia

Per presentarsi all’incontro con l’agenzia, il primo, il più importante, ha scelto di indossare l’outfit del primo incontro con Harry. Sarebbe stato il più semplice ed il meno costoso. Lei non è Megan, almeno non economicamente parlando, quindi indossare un soprabito bianco e delle scarpe crema, sarebbe stato molto più economico. Con 100 sterline si è vestita al meglio, ed ha impressionato tutti. Moltp probabilmente sarebbe riuscita a farlo anche senza spendere un soldo.

Chiunque parlando della sua storia afferma di pensare che così lei guadagna senza far nulla, senza alcuno sforzo. Spiega invece che fare la sosia di Meghan Markle significa impegno, tanto lavoro tanta energia. Non è semplice, non si tratta di un gioco, di uno scherzo, di un passatempo ma di un vero e proprio lavoro.