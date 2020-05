La vita in diretta, il dolce annuncio di Lorella Cuccarini: “E’ nata una coppia…”

L’annuncio di Lorella Cuccarini e La vita in diretta

Nel penultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta, la padrona di casa Lorella Cuccarini ha intervistato a distanza Clizia Fornasier e Attilio Fontana. Dopo aver avuto un lungo tu per tu con la mitica Cristina D’Avena, la collega di Alberto Matano ha fatto un dolce annuncio: “Sono diventati una coppia grazie alla loro partecipazione ad una trasmissione televisiva”.

A quel punto la professionista romana ha chiesto alla regia di mandare in onda una clip che mostrava le esibizioni dei suoi due ospite quando erano concorrenti di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Subito dopo i due sono apparsi all’interno della loro abitazione con i loro due bambini in braccio, dicendo al pubblico di Rai Uno che quella era l’ora della merenda.

Clizia Fornasier e Attilio Fontana innamorati dopo Tale e Quale Show

A La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha chiesto a Clizia Fornasier e Attilio Fontana come è nato il loro amore all’interno di Tale e Quale Show. In poche parole,la professionista romana ha domandato alla coppia se tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine oppure se il sentimento è nato gradualmente.

A quel punto ha preso la parola l’attore dicendo che tra loro c’era già del desiderio. Successivamente si sono conosciuti, sono diventati molto amici, ci sono scritti molto sui social e tramite messaggi e l’anno dopo, tornati a Tale e Quale Show per il torneo, si sono resi conto che c’era qualcosa tra loro.

Chi condurrà La vita in diretta estate?

Le dichiarazioni di Attilio Fontana hanno emozionato tantissimo la padrona di casa de La vita in diretta. Lorella Cuccarini, poi, in modo ironico ha detto alla coppia che dopo l’esperienza a Tale e Quale Show si sono dati da fare visto che hanno messo al mondo due figli. Infine, l’attore ha ceduto la parola alla compagna Clizia Fornasier, la quale ha rivelato che da quel momento la sua vita è andata molto più veloce di prima.

Nel frattempo sul web si continua a parlare della conduzione estiva dello storico rotocalco di cronaca e spettacolo della prima rete Rai. Al momento sono circolati vari nomi di giornalisti e conduttori ma i vertici di Viale Mazzini non si sono ancora sbilanciati mantenendo il silenzio.