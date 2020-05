Belen e Stefano De Martino in crisi? La separazione per motivi di lavoro

Belen e Stefano De Martino sono in crisi? I fan della coppia si sono scatenati nei commenti sui profili social dei diretti interessati, preoccupati per il fatto di non vedere più foto in cui apparivano insieme. I due sono infatti molto attivi su Instagram, dove postano giornalmente scatti di famiglia con Santiago o foto romantiche di coppia.

Tra i tanti utenti che hanno commentato, c’è chi ipotizza una rottura tra Belen e Stefano De Martino. Sarà davvero così? A quanto pare no. La separazione della coppia è dovuta semplicemente a motivi lavorativi. Intanto, la showgirl non nasconde il desiderio di diventare mamma.

Belen e Stefano separati per lavoro

La coppia fa sognare i fan con le foto patinate e l’amore che traspare in ogni scatto. A far sorridere sono anche le buffe espressioni di Santiago, spesso immortalato in video da mamma Belen. Da qualche giorno, sui social della Rodriguez e del ballerino non sono più apparse foto, tanto che i fan hanno pensato che potessero essere in crisi o, ancora peggio, si fossero lasciati.

La verità per fortuna è un’altra. Stefano De Martino è a Napoli per esigenze di lavoro. Seppur con le limitazioni e le nuove regole di distanziamento sociale, ripartono le registrazioni del programma Made in Sud. Stefano è dunque volato nella città partenopea per lavoro. Belen invece è rimasta a casa, in compagnia del piccolo Santiago.

Amore a gonfie vele per la coppia

I fan saranno contenti di sapere che non c’è alcuna crisi tra Belen e Stefano De Martino. La coppia, da quando si è riunita, non si è più lasciata. Pare inoltre che la showgirl abbia intenzione di dare un fratellino o una sorellina a Santiago, come aveva dichiarato in una precedente intervista al settimanale Chi.

Belen, nella sua intervista al magazine, aveva ricordato quanto sia importante godersi le cose fondamentali, le piccole gioie quotidiane e famigliari che spesso passano in secondo piano per la frenesia del lavoro e del mondo in generale. La Rodriguez aveva anche raccontato di avere la possibilità di lasciare Santiago alla nonna, che abita nel loro stesso palazzo.

In questo modo, lei e Stefano potevano concedersi qualche momento solo per loro. Inoltre, Belen non aveva nascosto il desiderio di diventare di nuovo mamma, cosa che farebbe felice anche Santiago. Bimbo in arrivo dunque? Per ora sembra di no, ma l’intenzione c’è. Sembra che anche Cecilia, la sorella di ‘Belu’, abbia voglia di un bambino. L’amore trionfa a casa Rodriguez.