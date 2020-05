Amici Speciali, Gaia Gozzi accusata di plagio scoppia a piangere davanti Maria De Filippi

Maria De Filippi fa uno scherzo a Gaia Gozzi

Venerdì sera su Canale 5 è andata in la seconda puntata di Amici Speciali. A quanto pare Maria De Filippi era in vena di scherzi visto che dopo quello iniziale fatto a Sabrina Ferilli ne ha fatto un altro a Gaia Gozzi. Dopo che quest’ultima si è esibita con Coco Chanel, l’ex allieva del talent show è stata accusata di plagio.

Ovviamente era solo una burla architettata dalla conduttrice pavese. La moglie di Maurizio Costanzo ha invitato in studio la giornalista radiofonica Daniela Cappelletti, la quale ha detto che Chega, il singolo che è diventato un vero e proprio tormentone, in realtà è una cover e di conseguenza un plagio. Naturalmente la ragazza è rimasta senza parole dopo aver ascoltato tale dichiarazione e, insieme a Queen Mary hanno provato in tutti i modi a smentire la professionista.

Le due, infatti, hanno ribadito che si tratta di una canzone originale. “Allora, è un plagio! Hai copiato la melodia di un brano, è risaputo”, ha detto la Cappelletti in combutta con la De Filippi. A quel punto Gaia è scoppiata a piangere davanti i presenti continuando a dire che il suo brano è originale e autentico.

Gaia Gozzi accusata di plagio

Il popolo del web non ha perdonato Maria De Filippi affermando che si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto. La padrona di casa prima ha fatto credere a Sabrina Ferilli che rischiava l’arresto per una truffa legata a prodotti dimagranti. Poi è stato il turno di Gaia Gozzi. La vincitrice della 19esima edizione di Amici ha provato in tutti i modi di difendersi dalle accuse di plagio.

“L’ho scritta io”, ha sostenuto la cantante dicendo che è impossibile una versione con parole diverse sia presente su YouTube. A quel punto la conduttrice le ha fatto ascoltare la canzone, ma in realtà era la parodia di Chega cantata dal comico e speaker radiofonico Sergio Friscia. Appena si è accorta che la De Filippi rideva, Gaia che piangeva si è resa conto che era solo uno scherzo. (Continua dopo il video)

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli fanno yoga ad Amici Speciali

Sabrina Ferilli si è molto seccata dello scherzo iniziale ad Amici Speciali. Subito dopo Maria De Filippi e l’attrice romana hanno fatto pace e quest’ultima ha sfidato la conduttrice nella riproduzione di diverse posizioni di yoga.

“Voglio avere la soddisfazione di vederti rompere qualcosa in diretta”, ha detto la giudice popolare di Tu si que vales rivolgendosi all’amica. È palese che tra le due donne c’è una grande alchimia e complicità, infatti sui vari social network se ne è parlato moltissimo.