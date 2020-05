Giornata da incubo per Caterina Balivo: senza acqua calda e con i figli che piangono

La famiglia di Caterina Balivo

Oltre ad essere la conduttrice di Vieni da me, che tra l’altro andrà in pausa estiva, Caterina Balivo è soprattutto una moglie e una mamma. La professionista napoletana da quasi dieci anni è legata allo scrittore Guido Maria Brera ce i fan hanno potuto conoscere durante la quarantena perché era sempre presente nelle dirette con My Next Book. I due sono molto innamorati anche se lui non ama apparire molto sui social network.

Dal loro sentimento sono nati il primogenito Guido Alberto che ha già sei anni e la più piccola Cora. Nell’intermezzo tra l’uno e l’altra la conduttrice ha avuto un aborto. A confessarlo è stata lei stessa dicendo che era al terzo mese di gravidanza e purtroppo ha subito un aborto spontaneo. Questo l’ha turbata tantissimo al punto che aveva il timore di non poter mettere più dei figli al mondo.

Senza acqua calda, senza idraulico e con i figli che piangono: giornata no

E a proposito di bambini, qualche giorno fa Caterina Balivo ha avuto una giornata incubo. Il motivo? E’ stata lei stessa a documentarlo realizzando di video in casa e poi li ha prontamente condivisi sul suo profilo Instagram che ha un grosso seguito. Nella clip in questione si vede la conduttrice di Vieni da me in vestaglia e con una maschera al viso, quelle per tonificare la pelle.

Parlando con i follower la 40enne ha detto che le si è rotta la caldaia e di conseguenza senza acqua calda. Quindi era preoccupata perché non sapeva come lavarsi i capelli. Ha chiamato l’idraulico ma non c’era e mentre stava finendo il suo discorso dall’altra stanza si sente piangere la piccola Cora che sicuramente avrà litigato col fratello maggiore Guido Alberto. La Balivo è stata costretta a staccare tutto e correre da loro.

Caterina Balivo lascia Vieni da me?

Nel frattempo sul web continua a girare la voce che Caterina Balivo dopo solo due edizioni potrebbe lasciare la conduzione di Vieni da me, il rotocalcpo pomeridiano di Rai Uno. La professionista partenopea potrebbe optare per una trasmissione domenicale.

Ovvero al posto di Francesca Fialdini e il suo Da noi…A ruota libera oppure una programma in prima serata. In questo modo la 40enne avrebbe più tempo per stare insieme al marito e i suoi due figli che sono ancora piccoli.