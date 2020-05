Loredana Lecciso l’ha fatto senza protezione: nuove critiche per la compagna di Al Bano

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme

Settimane fa prima Al Bano e successivamente anche Loredana Lecciso, parlando con dei giornalisti hanno svelato alla stampa di essere di nuovo una coppia. I due sono tornati insieme da ben quattro anni ma lo hanno reso noto solo ora perché sono iniziate a circolare delle voci su un triangolo amoroso, coinvolgendo anche Romina Power.

E mentre quest’ultima continua il suo soggiorno a Cellino San Marco nella casa del figlio Yari, la sua rivale salentina è tornata a far parlare di sé per un’altra questione. Di cosa si tratta? La madre di Brigitta, Jasmine e Bido è stata molto criticata per uno scatto che di recente ha condiviso sul suo account social di Instagram.

Il selfie postato su IG crea polemiche

Durante il periodo di lockdown, che hanno trascorso insieme nella grande tenuta di Cellino San Marco, Loredana Lecciso ha confidato in una recente intervista di aver rimesso in riga anche Al Bano. In che senso? L’x soubrette salentina vuole far dimagrire il compagno visto che negli ultimi anni ha preso qualche chilo in più. Per tale ragione quasi ogni giorni fanno delle lunghe passeggiate all’interno dei boschi che costeggiano il suo podere.

Ma di recente si è sollevato un polverone mediatico per una foto che la stessa Lecciso ha postato su IG. La ragione delle lamentele da parte del popolo del web è una sola, ossia, nel contenuto in questione la donna non indossa la mascherina, obbligatoria anche nella Fase 2, stando fuori dalla propria abitazione. (Continua dopo il post)

La critica degli haters

Polemiche sterili e prive di fondamento. Infatti qualcuno si è accorto che Loredana Lecciso si trova all’interno della tenuta di Cellino San Marco, ed effettivamente al suo fianco non c’è praticamente nessuno. Nonostante questo, i cosiddetti leoni da tastiera si sono scagliati contro la donna.

Quest’ultima, nella scatto in questione presenta una forma al top, indossando un paio di pantaloncini corti ed un top scollato che mettono in bella vista il suo corpo. In una recente intervista realizzata per un giornale locale, la compagna di Al Bano ha svelato il segreto del suo corpo tonico. La sua alimentazione è basata principalmente su frutta e verdura, e facendo lunghe passeggiate tra gli ulivi del podere del Maestro Carrisi.