Adriana Volpe fa le valigie e lascia casa, il trasferimento a Milano e la sua nuova vita

La nuova vita di Adriana Volpe

Nonostante la sua uscita a poche settimane dalla finalissima, Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 4, quello condotto da Alfonso Signorini. Dopo il lutto, ovvero la morte del suocero per via del Covid-1, l’ex gieffina è pronta a cambiare vita e buttarsi in una nuova avventura televisiva.

In una recentissima intervista rilasciata a Oggi, magazine diretto da Umberto Brindani, la professionista la Volpe ha svelato ai lettori i suoi progetti futuri. Nello specifico ha parlato del suo trasferimento nel capoluogo lombardo, la città da cui era partita per iniziare la sua carriera sul piccolo schermo.

L’ex gieffina va a vivere a Milano

Intervistata dal periodico Oggi, Adriana Volpe ha confidato che Milano è un cambio di vita totale perché torna nella città dove ho iniziato la sua carriera. Ben 25 anni fa arrivò nel capoluogo lombardo con due sole valigie ma tanti sogni nel cassetto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha le idee molto chiare e sempre sul città nella quale vivrà da ora in poi ha detto: “Voglio considerare Milano la città che mi darà l’opportunità di spiccare il volo. Oggi ho tutti gli strumenti, tecnica di volo inclusa. Posso volare alto e raggiungere nuove mete. Vola solo chi osa…”.

Il trasferimento dell’ex co-conduttrice de I Fatti Vostri riguarda una nuova avventura sul piccolo schermo nella quale si cimenterà. Ma cosa presenterà dopo Mezzogiorno in famiglia su Rai Due? Ebbene sì, dopo essere stata una delle protagoniste del GF Vip 4, Adriana Volpe è pronta per una nuova avventura che avrà inizio da giugno.

Il nuovo programma di Adriana Volpe su Tv8

Adriana Volpe sarà al timone di una trasmissione di infotainment che andrà in onda tutti i giorni per ben quattro ore, ovvero dalle 10 alle 14 sul canale Tv8, canale 8 del digitale terrestre e che appartiene a Sky. Intervistata da Oggi, la conduttrice ha confidato: “È una grande sfida. Il programma punta sulla comunicazione, il confronto e la crescita reciproca col pubblico con cui ci sarà uno scambio importante e continuo”.

Al suo fianco ci sarà il giornalista Alessio Viola. Mentre il curatore del format è Alessandro Banfi, ex direttore del TgCom24 ed ex capo-progetto di Matrix e autore della Vita in diretta. Fiduciosa su sé stessa e nei suoi collaboratori, l’ex gieffina ha concluso così: “Tutta la squadra è pronta per mettersi in gioco: il pubblico percepirà davvero una grande innovazione perché noi entreremo nelle case degli italiani almeno quanto gli italiani entreranno nel nostro programma”.