Sammy Hassan di Uomini e Donne sbotta sui social: “Certe cose ti mangiano dentro”, poi la frecciatina all’Alchimista

Il talk show di Maria De Filippi sta per chiudere i battenti, ma le questioni in sospeso sono ancora davvero moltissime. Di grande interesse, ad esempio, è ciò che sta accadendo tal trono classico di Uomini e Donne tra Sammy Hassan, Giovanna Abate e gli altri corteggiatori.

In queste ore, il corteggiatore napoletano ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui ha lanciato delle velenose frecciatine che pare siano rivolte proprio al suo rivale Alchimista, ma non solo. Il protagonista ha pubblicato anche un altro contenuto molto interessante.

La prima stoccata di Sammy Hassan

Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna a Uomini e Donne, ha assistito alla dichiarazione che la tronista ha fatto nei confronti dell’Alchimista nella precedente puntata. Il giovane pare sia rimasto davvero deluso dal comportamento della giovane al punto da arrivare a lanciare dei velenosi segnali sui social. Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram del corteggiatore, sono apparsi una serie di contenuti molto probabilmente indirizzati a Giovanna e al suo spasimante misterioso.

Il primo riguarda una frase pubblicata da Sammy in cui allude al fatto che certe cose sia meglio lasciarle andare. In caso contrario, esse potrebbero distruggerti da dentro senza darti neppure l’opportunità di realizzare. Anche se il nome dell’Abate non è mai saltato fuori, molti utenti hanno attribuito queste parole proprio alla tronista. In seguito, però, il giovane è stato un po’ più esplicito ed ha dato luogo a delle frecciatine alquanto forti contro l’Alchimista.

Guerra all’Alchimista di Uomini e Donne?

Nel corso delle sue Instagram Stories, Sammy Hassan ha fatto delle allusioni al corteggiatore mascherato di Uomini e Donne. Nello specifico si è messo le mani davanti al volto, come se avesse una maschera, ed ha cominciato a fare delle battute in merito in compagnia di un suo amico. In molti hanno ritenuto opportuno associare questo comportamento ad un voler replicare a quanto accaduto nel corso della precedente puntata.

Questi indizi lasciano presumere che le prossime puntate del talk show pomeridiano potrebbero essere ricche di colpi di scena e di liti. Giovanna, infatti, ha lasciato intendere di essere molto propensa a scegliere il nuovo arrivato e questo sta destabilizzando i suoi corteggiatori “storici”. Se Sammy, però, ha replicato in qualche modo, decisamente più silente è a reazione di Alessandro che, invece, non ha detto assolutamente nulla in merito a quanto accaduto.