Barbara D’Urso smaschera Paolo e Clizia: “E’ una sceneggiata, vi siete già incontrati” [VIDEO]

Barbara D’Urso smaschera Poalo e Clizia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia hanno atteso tre mesi per rivedersi. Impossibilitati ad incontrarsi per via della quarantena, i due ex concorrenti del Grande Fratello lo hanno fatto davanti alle telecamere di Live Non è la D’Urso. Ma la reunion non è andata per niente bene perché la conduttrice napoletana li ha praticamente smascherati in diretta. I due ex gieffini si trovavano in Sicilia, per la precisione alla Scala dei Turchi. Ma prima di andare in onda Lady Cologno ha ricevuto una notizia che l’ha lasciata basita.

Paolo e Clizia si erano già visti precedentemente, ovvero il giorno precedente per realizzare uno shooting fotografico. A quel punto Carmelita ha chiesto informazioni ai diretti interessati: “Paolo, Clizia voi mi confermate che non vi vedete dal 23 febbraio, ma allora perché ho ricevuto alle 19 un messaggio che in realtà voi vi siete già visti?”. Il figlio della Giorgi prima ha negato ma poi con le spalle al muro ha dovuto confessare tutto.

La delusione di Lady Cologno

Una Barbara D’Urso particolarmente delusa, rivolgendosi a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia ha detto che lei è dalla loro parte ma ci è rimasta male. “Non si prende in giro così il pubblico. Per quale motivo siamo qui a fare questa sceneggiata? Se l’avessi saputo prima mi sarei comportata in maniera diversa, non avrei detto determinate cose”, ha ribadito la conduttrice di Live Non è la D’Urso.

E se il valletto di Forum ha preferito tacere,l’influencer siciliana ha provato ad arrampicarsi sugli specchi ma senza riuscirci. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha ribadito che erano mesi che non si vedevano e il desiderio era tanto. (Continua dopo il video)

La nostra @carmelitadurso ci rimane molto male per il comportamento di Paolo e Clizia #noneladurso pic.twitter.com/bHBmqJpoj7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

Paolo e Clizia: incontro privo d’emozioni

Dopo che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia hanno fatto finta di rivedersi dopo tre mesi, la reunion non è per niente risultata romantica. Anzi c’è stato solo un grande imbarazzo nel momento in cui hanno indossato guanti e mascherine protettive.

I due innamorati si sono salutati a distanza e si sono poi seduti sulla spiaggia, senza scambiarsi né baci e nemmeno abbracci. “Noi siamo rigorosi e le regole vanno rispettate”, ha ribadito la padrona di casa Barbara D’Urso che era evidentemente amareggiata per la presa in giro. Ecco il video in questione: