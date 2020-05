Jessica Mazzoli aggredisce la madre di Morgan facendola piangere, Barbara D’Urso sbotta: “Adesso basta!”

Tensione tra Jessica Mazzoli e la signora Luciana

Nuovo momento di tensione nella puntata di Live Non è la D’Urso in onda domenica 24 maggio 2020. Sembra non esserci pace tra Jessica Mazzoli e il suo ex Morgan. Dopo che quest’ultimo è stato sfrattato dalla propria abitazione, l’ex gieffina si è riavvicinata a lui ma ora la situazione è ancora una volta degenerata. La ragazza ha aggredito verbalmente la signora Luciana, la madre di Marco Castoldi, di non aver mai avuto un interesse nei confronti della nipote Lara, che ormai ha sette anni.

Quindi Barbara D’Urso ha voluto fare un confronto tra le due donne, ma sin da subito l’ambiente si è surriscaldato al punto che Carmelita è dovuta intervenire più volte. La Mazzoli è stata particolarmente aggressiva nei confronti dell’ex suocera, tanto che la donna è scoppiata a piangere in diretta.

Barbara D’Urso sbotta contro la Mazzoli

A Live Non è la D’Urso, Jessica Mazzoli con una rabbia esagerata ha rinfacciato all’ex suocera Luciana di non aver mai amato la nipote Lara. Ma non è finita qui, l’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta particolarmente delusa da un’intervista che la donna ha fatto recentemente. Nello specifico, parlando delle figlie di Morgan, menzionando Lara l’ha bollata come la ‘sarda’. Affermazioni molto forti visto che si tratta della nipotina e che la cantante non ha per niente digerito e di conseguenza hanno ferito tantissimo la bambina che ha solo sette anni.

Ma l’aggressività di Jessica ha infastidito moltissimo la padrona di casa Barbara D’Urso che ha dato un ultimatum alla sua ospite. Doveva darsi una calmata altrimenti la sua presenza in studio sarebbe stata meno del previsto. “Non stai usando l’atteggiamento giusto. Spero che tu abbia messo Lara a dormire. Adesso basta altrimenti la finiamo qua”, ha ribadito una nervosa Carmelita.

La madre di Morgan da della falsa all’ex nuora

Per via dell’avvertimento di Barbara D’Urso, l’ex di Morgan si è data una calmata. A quel punto è stato il turno della signora Luciana che, dopo essersi asciugata le lacrime è partita al contro attacco nei confronti dell’ex nuora.

“Sei una falsa. Tua madre mi ha ricoperto di insulti. Sei venuta a Milano tante volte per scopi tuoi senza pensare a Lara e al mio rapporto con lei”, ha ribadito la mamma di Marco Castoldi. Visto l’evolversi della vicenda con molta probabilità Lady Cologno continuerà ad occuparsi in futuro.