Luciana Castoldi la madre Morgan contro la sua ex sostiene di essere una donna falsa

Luciana Castoldi, troppe incomprensioni con la nuora e tanta rabbia

Luciana Castoldi durante l’ultima puntata di Live non è la D’Urso, ha avuto la possibilità di confrontarsi con Jessica Mazzoli, ex di Morgan. L’obiettivo di Barbara D’Urso sarebbe stato farle riconciliare, le due non si vedono da 5 anni e non c’è alcuna speranza di far pace, a causa di troppe incomprensioni.

Tra l’altro Jessica Mazzoli non è affatto partita con il piede giusto, non ha seppellito l’ascia di guerra, le sue parole, il suo stato d’animo hanno fatto sì che la donna diventasse aggressiva al punto tale da essere ripresa da Barbara.

Jessica Infatti ha usato delle parole forti, cattive nei confronti di Luciana, così Barbara l’ha richiamata più volte dicendo che se avesse continuato con questo atteggiamento, l’avrebbe esclusa dello studio. Le ha poi chiesto di utilizzare un atteggiamento più dolce, più aperto in modo tale da consentire uno scambio di opinioni educato.

Jessica però ha affermato di non sopportare il fatto che stia passando per la donna che vuole mettere distanza tra la figlia e la nonna. Ciò che le dà fastidio è sapere che l’ex suocera oggi piange senza un reale problema. Lei qualora la figlia dovesse scegliere di frequentarla non avrebbe problemi.

Luciana Castoldi: Jessica è falsa

Luciana Castoldi inizialmente sembrava essere la persona più aperta tra le due ad una riappacificazione. Infatti Barbara sin dall’inizio della puntata si è scagliata contro Jessica pensando fosse lei il problema. In realtà il reale ostacolo è sempre stato la signora Castoldi che alla fine ha ammesso di non avere alcuna intenzione di fare pace con l’ex nuora. La situazione va bene così come è adesso.

Ha poi aggiunto che secondo lei Jessica è una persona falsa, della quale non bisogna mai fidarsi. Lo ha fatto una volta, per amore del figlio, non Lo rifarà una seconda perché ha capito che bisogna fare tanta attenzione. Secondo lei l’ex Nuora è una traditrice, una persona troppo cattiva che non merita pace o serenità. Mentre nessun riferimento, nessuna parola nei confronti della nipotina.

Svanito il tentativo di pace della conduttrice di Live

Morgan non c’entra nulla, la signora non vuole avere a che fare con Jessica a prescindere da quello che è successo. Quindi missione fallita, tra una scintilla e l’altra la decisione della D’Urso così prima di chiudere la puntata è di non dare più opportunità alle due di riappacificarsi.

E’ inutile spingere per qualcosa che nessuno vuole. Entrambe sono felici lontane l’una dall’altra. Quindi per la prima volta possiamo dire che Barbara si è arresa.