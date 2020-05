Enzo Capo nella bufera, doppia vita fuori Uomini e donne? Foto e Video lo ‘incastrano’

Sembra proprio non placarsi la bufera che ha visto al centro dell’attenzione Enzo Capo e ormai la sua ex Pamela Barretta. Se da un lato tanti credono che l’ex dama si sia avvicinata al cavaliere per una questione economica, dall’altra parte lui pare abbia avuto fino ad oggi una ‘doppia vita’. Poche giorni fa, Enzo Capo ha spiegato il motivo per cui ha deciso di mettere una parola fine alla sua relazione e oggi si sente a tutti gli effetti un uomo libero.

Diversamente, invece’ è l’opinione di Pamela Barretta che è convinta che nella sua vita ci sia già un’altra donna. A quanto pare, qualcuno ha beccato il bel napoletano in dolce compagnia mostrando foto e video. Vediamo insieme cosa è successo.

Enzo Capo ha un’altra relazione?

Enzo Capo non è riuscito a superare e a perdonare le mancanze di rispetto che afferma aver subito da Pamela Barretta. Così, dopo cinque mesi di relazione hanno messo un punto al loro amore travagliato. Se da una parte l’ex dama di uomini e donne sembra ancora affranta per il suo ex, dall’altro lato il noto imprenditore napoletano pare si stia già consolando tra le braccia di una nuova donna.

Sabato sera, infatti, è stato beccato in dolce compagnia seduto al tavolo di un bar, con una giovane signorina dai capelli neri e lunghi. Chi è? Ovviamente sui social non sono mancati attacchi e critiche all'ex cavaliere e senza giri di parole Enzo ha deciso di rispondere e intervenire in prima persone.

La risposta della ex Pamela Barretta

Enzo Capo ha deciso di intervenire direttamente dal suo profilo social, spiegando realmente come stanno andando le cose. L'ex cavaliere di uomini e donne ha ammesso che ormai Pamela Barretta è solo un vecchio ricordo ed è pronto per nuove avventure. Sono single e non devo dare spiegazioni a nessuno, ha detto anche durante l'ultima puntata del trono over.

Insieme a suo fratello Enzo ha trascorso il week end tra divertimento e conoscenze, dimenticando per sempre la sua storia con la ex dama di Uomini e Donne. A quanto pare, però, anche Pamela non è stata a casa a piangersi addosso. Attraverso varie dirette, forse, ha cercato di far ingelosire il suo ex, mostrandosi in spiaggia insieme all’amica e dichiarando di essere pronta per un viaggio.