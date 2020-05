Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 27 maggio 2020: l’Alchimista mostra il suo suo volto [VIDEO]

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che l’Alchimista svelerà per la prima volta la sua identità ai cavalieri e dame presenti in studio e ai telespettatori da casa. Dopo oltre un mese e mezzo il pubblico avrà modo di conoscere lo spasimante misterioso della tronista romana Giovanna Abate.

Anche stavolta i protagonisti saranno quelli del Trono Over ma anche quelli del Trono Classico. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà alle 14.45 nello storico dating show di Maria De Filippi.

L’Alchimista arriva in studio senza maschera

Al termine della puntata di oggi, come di consueto, il pubblico ha avuto modo di vedere la clip anticipazione video di quello che accadrà oggi pomeriggio su Canale 5. Episodi che lasceranno senza parole i telespettatori. La tronista Giovanna Abate, ad esempio, verrà a conoscenza dalla conduttrice Maria De Filippi che l’Alchimista deciderà di levarsi la maschera e far vedere il suo viso ai presenti in studio e al pubblico da casa.

Il corteggiatore entrerà col volto scoperto lasciando tutti a bocca aperta. Ad esempio l’opinionista Gianni Sperti, ma anche le dame Valentina Autiero e Roberta Di Padua faranno grandi complimenti al ragazzo per la sua bellezza. Naturalmente il video postato su Witty Tv non mostra mai la faccia dello spasimante misterioso della Abate. In poche parole chi vuole sapere chi è l’Alchimista dovrà sintonizzarsi più tardi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Giovanna Abate davanti ai suoi tre corteggiatori, Armando Incarnato sbotta

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 27 maggio, svelano che Giovanna Abate si ritroverà a tu per tu con i suoi tre corteggiatori. Il pubblico di Canale 5 verrà a conoscenza degli sviluppi che hanno avuto le frequentazioni tra la tronista romana, Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Quest’ultimi, infatti, saranno presenti nello studio 6 dell’Elios in Roma.

Per la prima volta da quando il programma di Maria De Filippi è tornato nella sua formula originale, Giovanna si confronterà anche con l’Alchimista che si accomoderà al fianco dei rivali in amore e senza maschera. La scelta della ragazza è alle porte. Inoltre, stando a quanto riportato dal portale web Witty Tv, il cavaliere napoletano Armando Incarnato sbotterà contro la sua ex. Ecco il video spoiler: