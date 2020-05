“Sei stata fregata…”: Barbara D’Urso, l’annuncio a Pomeriggio Cinque [FOTO]

Giulia Salemi interviene a Pomeriggio Cinque

Dopo la prima parte dedicata all’emergenza sanitaria da Covid-19, Barbara D’Urso dopo le 18 si è occupata di argomentazioni più leggere. Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 26 maggio 2020, Lady Cologno aveva in collegamento dalla sua casa la bella Giulia Salemi.

L’ex fidanzata di Francesco Monte è stata vittima di un simpatico scherzo organizzato da Le Iene. A tal proposito Carmelita ne ha mandato in onda un pezzettino e dopo essere rientrata in studio, rivolgendosi all’ex gieffina le ha detto: “E’ stata fregata. Uno scherzo molto molto divertente. Che ridere”. (Continua dopo la foto)

Giulia Salemi e lo scherzo organizzato da Le Iene

Giulia Salemi in questi ultimi anni ha partecipato a numerosi reality show. Dopo la tanto chiacchierata passerella sul red carpet del Festival di Venezia, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha fatto parte di Pechino Expess insieme alla madre e successivamente al Grande Fratello Vip 3. Nella giornata di martedì la nota influencer era in collegamento con Pomeriggio Cinque per parlare dello scherzo ardito dalla squadra de Le Iene.

Quest’ultimi le hanno fatto credere di essere in contatto telefonico con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. La popolare modella ha realizzato alcune clip molto surreali al fine di incitare la cittadinanza italiana a stringere i denti e continuare a rispettare la quarantena. Intervenuta nel programma di Barbara D’Urso, la ragazza ha rivelato: “L’avrò sentito venti volte, eravamo diventati intimi. Speravo di diventare la sua migliore amica. Verso la fine ho capito che c’era qualcosa che non quadrava”.

Raffaello Tonon ironizza Pomeriggio Cinque

A quanto pare Giulia Salemi ci è cascata in pieno allo scherzo organizzato da Le Iene, anche se molti utenti web credono che si siano messi d’accordo. Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha ironizzato molto su questo fatto facendo capire alla sua ospite come sia stata ingenua.

L’altro ospite Raffaello Tonon, sempre in collegamento Skype dalla sua abitazione, ha detto: “Giuseppe Conte? Non mi ha mai telefonato nessuno. Non mi avrebbe manco telefonato Rosy Bindi”. Quest’ultimo, inoltre, ha parlato del suo rapporto inclinato con Corinne Clery con cui anni fa ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Subito dopo si è dilettato a fare degli esercizi fisici impartiti da un personal trainer.