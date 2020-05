La vita in diretta, Alberto Matano vuota il sacco: “Eleonora Daniele era al telefono con me…” [FOTO]

La confessione di Alberto Matano su Eleonora Daniele

Come era prevedibile, in tutte le trasmissioni Rai andate in onda in diretta il 26 maggio 2020 si è parlato della nascita della piccola Carlotta. Quest’ultima è la figlia di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane che è diventata madre per la prima volta. I colleghi ma anche le maestranze e dirigenti della tv di Stato le hanno fatto le congratulazioni per questo nuovo arrivo. Anche La vita in diretta si è aggiunto agli auguri, infatti i due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno sottolineato il felice evento.

Poi il’ex mezzo busto del Tg1 ha spiazzato tutti raccontando un aneddoto: “Ma sai la cosa pazzesca, Lorella? Ieri c’è stato un giro di telefonate, ho sentito anche Mara Venier. Poi ho chiamato Eleonora Daniele, un’ora dopo il parto, e lei mi ha risposto”. Il giornalista calabrese è rimasto particolarmente spiazzato dalla forza della collega, dicendo che aveva appena partorito ed era già pronta.

Gli auguri per il parto di Eleonora Daniele

Nella giornata di martedì, a La vita in diretta, i due padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno seguito i loro colleghi vip facendo gli auguri ad Eleonora Daniele. Ricordiamo, infatti, che alle 20:30 del lunedì la conduttrice di Storie Italiane ha messo al mondo la sua primogenita Carlotta.

I due professionisti di Rai Uno hanno detto al loro pubblico di essere molto contenti di questa nascita: “Perché è nata Carlotta, la figlia della nostra amica Elonora Daniele e di Giulio Tassoni, ecco qui una foto che ha postato lei poco fa”. A quel punto sul led dello studio, la regia ha mostrato una foto molto tenera che mostra la manina della neonata mentre stringe il dito della mamma. In pratica è il conenuto è stato condiviso sul profilo IG dell’ex gieffina. (Continua dopo il post)

Da Elisa Isoardi a Lorella Cuccarini e Alberto Matano: le parole al miele per l’ex gieffina

Qualche ora prima anche la collega Elisa Isoardi, in diretta a La prova del cuoco ha inviato le sue congratulazioni ad Eleonora Daniele che finalmente è diventata mamma della piccola Carlotta. “Fatti sentire“: ha esclamato la professionista piemontese.

Successivamente, nel tardo pomeriggio sono arrivati gli auguri dei conduttori de La vita in diretta Alberto Matano e Lorella Cuccarini. L’ex giornalista del Tg1 ha definito eroica la collega, perché è rimasta a condurre il suo programma Storie Italiane fino alla mattina che ha preceduto il parto. Ricordiamo che la figlia doveva nascere nei primi di giugno, invece ha colto tutti di sorpresa.