Mara Carfagna il gossip impazza sulla Deputata “Incinta?”

E’ in dolce attesa Mara Carfagna, il gossip impazza e la vicepresidente della Camera ed ex modella italiana si gode questo momento

Mara Carfagna è incinta e al momento non si fa altro che parlare di lei, della deputata in dolce attesa. Per la vicepresidente della Camera ed ex modella italiana è una magnifica notizia quella della gravidanza e ne è molto felice. Il gossip impazza su di lei e a lanciarlo è proprio il sito ‘Dagospia’.

La Carfagna è incinta a 44 anni e sarebbe la prima volta per lei. Proprio così, la deputata non è mai stata mamma e sarebbe per lei il primo bambino. Ancora la diretta interessata non ha fatto alcuna comunicazione ufficiale, ma il pancino sospetto non lascia spazio a dubbi. A confermare la gravidanza è anche il fatto che si trovava in un negozio premaman a fare acquisti. Miglior prova di questa!

Mara Carfagna diventerà mamma per la prima volta

Anche se lei ancora non ha dato alcuna notizia ufficiale, oltre ad esserci la prova della gravidanza, si sa anche che è una bambina. Questo vuol dire che la Carfagna già conosce il sesso del nascituro, che dimostra che è anche avanti di alcuni mesi nella gravidanza. Il compagno di Mara è l’ex deputato Alessandro Ruben, con cui ha una relazione da 7 anni.

I due stanno infatti insieme dal 2013, ma lei è già stata sposata in passato. L’ex marito si chiama Marco Mezzaroma, fa il costruttore originario di Roma e sono stati insieme dal 2011 al 2012. Pare che la deputata non abbia mai fatto mistero di voler avere un figlio, ma finora non era venuto. Lo aveva rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata a ‘Belve’. In quella occasione aveva detto infatti che le sarebbe piaciuto avere un figlio.

La Carfagna aveva detto tempo fa di volere un figlio

Una rivelazione che non aveva esitato a fare al giornalista che l’aveva intervistata. La Carfgana allora aveva anche detto che per lei è stato un gran dolore la fine del suo matrimonio. Pare che la causa della rottura sia stato qualche tradimento, perché aveva detto che avrebbe fatto meglio a controllare il cellulare.

Adesso però Mara sembra stia vivendo una relazione molto diversa con Rubens e i due sembra vadano d’amore e d’accordo. Ora la gravidanza l’ha veramente resa felice. La deputata dal 20 dicembre del 2019 è a capo di ‘Voce Libera’, un’associazione interna a Forza Italia.