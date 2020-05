Amici di Maria De Filippi, Pierdavide Carone ha avuto un cancro: “La musica mi ha aiutato a non impazzire”

Pierdavide Carone ha avuto un tumore

Nella nona edizione di Amici un allievo si è fatto notare non solo per il suo modo di cantante, ma soprattutto per la sua scrittura. Stiamo parlando del cantautore Pierdavide Carone che negli ultimi giorni è tornato alla ribalta per aver fatto delle dichiarazioni molto forti e inaspettate. Il ragazzo ha confessato di aver passato un periodo nero per motivi di salute. Ebbene sì, il professionista ha avuto un cancro, lo ha combattuto e per fortuna ne è uscito da vincitore.

Una brutta vicenda che ovviamente ha sconvolto la sua vita e che gli ha che ha lasciato un segno. Dopo tale esperienza Carone ha scritto il suo nuovo singolo ‘Forza e coraggio, dove parla di quello che ha vissuto ultimamente. Stando alle sue dichiarazioni, una parte dei compensi del CD andranno a ‘Humanitas’ e a ‘Fondazione Humanitas per la Ricerca’ per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Coronavirus.

L’esclusione dal Festival di Sanremo 2019

Intervistato all’Angi, Pierdavide Carone ha confessato che il tumore si è presentato in un momento inopportuno. Infatti, dopo alcuni anni di difficoltà sul piano professionale rimanendo nella penombra dopo il successo di Amici di Maria De Filippi, la sua carriera stava di nuovo spiccando il volo grazie. Il tutto grazie a ‘Caramelle’, ls csnzone presentato insieme ai Dear Jack per la 69esima edizione del Festival di Sanremo.

Purtroppo il brano venne scartato dal direttore artistico Claudio Baglioni con tanto di polemiche sui vari social network. Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista, il ragazzo ha detto: “L’anno scorso, mentre ero in piena corsa con i Dear Jack e finalmente stavo ottenendo le soddisfazioni che mi mancavano da un po’ a livello lavorativo, si è messa di mezzo la salute”.

Pierdavide Carone: “La musica mi ha aiutato”

Ovviamente non è stata una passeggiata per Pierdavide Carone che ha dovuto combattere contro un cancro in giovane età. La forze per andare avanti e combattere gliela data la sua grande passione, la musica. Intervistato dall’Angi, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che tra una cosa e un’altra riusciva anche a trovare il tempo di andare a suonare per sentirsi vivo.

Il cantautore si è dovuto sottoporre a diverse operazioni chirurgiche, la prima per la rimozione, poi ha dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e successivamente ho fatto delle sedute di chemioterapia. Quando i medici gli davano l’ok e si sentiva meglio andavo, immediatamente partiva per la tournée, perché era la cosa che più gli rimetteva in contatto con la parte sana di sé stesso.

“Ed è stata fondamentale, mi ha aiutato a non impazzire. Rischi di andare fuori giri, non bisogna mai perdere quello che Battiato chiama ‘centro di gravità permanente’ e la musica è stata il mio”, ha concluso il ragazzo.