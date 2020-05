Anticipazioni Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Veronica mostrerà il telefono? Giovanna combattuta

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi, continueremo ad assistere alle avventure dei protagonisti del trono classico e di quello over. Nel corso delle precedenti messe in onda, Alessandro si è eliminato e Giovanna ha deciso di fare prima un’esterna con l’Alchimista e poi con Sammy.

Per quanto riguarda Gemma, invece, la dama continuerà a scontrarsi con Valentina a causa di Sirius. Quest’ultimo, infatti, è stato puntato dalla rivale della Galgani, la quale sembra parecchio interessata a lui. Cosa deciderà di fare il 26enne? Cederà alle avances?

Come eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito a dei colpi di scena inaspettati e oggi non ne mancheranno di certo altri. Innanzitutto, abbiamo assistito all’eliminazione di Alessandro. Il ragazzo è andato via e l’Abate gliel’ha consentito. La tronista, poi, si è punzecchiata con Sammy, il quale ha mostrato una certa insofferenza alla presenza di Davide Basolo. L’Abate, inoltre, come se non bastasse ha deciso che subito dopo la puntata si sarebbe vista con l’Alchimista, facendo perdere ulteriormente le staffe ad Hassan.

Per quanto riguarda il trono over, invece, Veronica è stata messa sotto accusa in quanto potrebbe avere una conoscenza al di fuori delle telecamere. Gemma, invece, si è duramente scontrata con Valentina a causa del suo interesse per Nicola. La dama, infatti, ha chiesto più volte il numero del 26enne ricevendo sempre dei rifiuti. Ma come andrà a finire questa volta? Sirius cederà alle avances o continuerà per la sua strada a conoscere la Galgani.

Spoiler 0ggi 29 maggio: Veronica mostrerà il telefono?

Durante la scorsa puntata di Uomini e Donne abbiamo lasciato Veronica al centro di una bufera. Gianni Sperti le ha chiesto più volte di mostrare il cellulare, ma lei si è sempre rifiutata. La donna ha asserito di essere interessata a mostrarlo solo a Giovanni. Questo, però, non è andato in onda, pertanto, è molto probabile che nella puntata di oggi ci saranno dei risvolti in questa direzione.

Inoltre, dobbiamo anche scoprire cosa avranno fatto in esterna Giovanna e i suoi due corteggiatori Davide Basolo e Sammy Hassan. Quest’ultimo le ha già annunciato che non sarebbe stato molto predisposto nei suoi confronti a causa delle attenzioni riversate sul suo rivale. I due avranno avuto l’ennesima discussione o saranno riusciti a riappacificarsi?