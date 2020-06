Al Bano conteso tra Loredana Lecciso e Romina Power: tensione a Cellino San Marco

Loredana Lecciso indispettita di Romina Power

Le ultime iniziative di Romina Power nei confronti di Al Bano hanno riacceso i riflettori sui due artisti, ma nello stesso tempo anche su Loredana Lecciso. La cantante statunitense in occasione del 77esimo compleanno del Maestro ha realizzato una torta con tanto di decica e poi ha postato la foto su Instagram. Ma non è finita qui, ha scritto anche una poesia che ha consegnato a Mara Venier da leggere in diretta a Domenica In. Missione fallita perché il cantautore voleva la par condicio.

Stando a quanto riportato dal periodico DiPiù Tv, tali gesti avrebbero creato qualche problema al salentino. “Come era prevedibile Romina Power ha stuzzicato la reazione di Loredana Lecciso”, si legge sulla nota rivista. Persone vicine alla madre di Jasmine e Bido avrebbero confidato che la donna si sarebbe indispettita per le iniziative della rivale nei confronti dell’ex marito.

Tensione a Cellino San Marco

Ricordiamo che Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati ancora una volta a formare una coppia. Di conseguenza, l’ex soubrette salentina che nelle prossime settimane si recherà da Barbara D’Urso per parlare della reunion, non ha digerito per nulla la torta che Romina Power ha fatto per il Carrisi. Per tale ragione la donna ha condiviso su Instagrm uno scatto che la ritrae insieme al Maestro e tra gli hashtag ha messo anche dei cuoricini.

In questo modo ha fatto capire a tutti che il cuore dell’artista pugliese appartiene solo a lei. Stando al magazine DiPiù Tv a Cellino San Marco non si respira una buona aria, ma c’è una clima di tensione. Ricordiamo che la cantante americana dopo la sua esperienza al Serale di Amici 19 ha scelto di trascorrere la quarantena da Covid-19 nella tenuta in Puglia perché impossibilitata a raggiungere la California.

Al Bano e il gesto di stizza nei confronti della Power

In diverse occasioni, sia sul piccolo schermo che sulla carta stampata, Al Bano ha affermato di essere stanco di parlare di gossip e della sua vita sentimentale. Il Maestro Carrisi vorrebbe un po’ di pace e che si parlasse della sua musica e i suoi prodotti.

Quindi non essere associato sempre a pettegolezzi che riguardano anche Loredana Lecciso e Romina Power. Un momento di forte imbarazzo lo ha vissuto la settimana scorso quando Mara Venier gli voleva leggere la poesia della sua ex e lui si è rifiutato.