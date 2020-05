Uomini e Donne: la scelta di Carlo Pietropoli ci sarà ma sarà diversa, ecco le ultime indiscrezioni

Carlo Pietropoli farà la sua scelta, ma in un modo un po’ diverso. Ecco che cosa è trapelato nelle ultime ore

Uomini e Donne: Carlo Pietropoli pronto a scegliere

Nella seconda parte della stagione di Uomini e Donne sul trono abbiamo visto Giovanna Abate, Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. L’arresto forzato del programma a inizio marzo ha interrotto bruscamente i loro percorsi e gli stessi tronisti sono rimasti in stand-by.

Solamente Giovanna Abate ha avuto la possibilità di continuare il suo percorso, prima nella nuova modalità delle chat in cui ha conosciuto l’Alchimista, e poi quando il programma è tornato alla sua forma classica. Adesso Giovanna è vicina ad una scelta tra Sammy Hassan e Davide Basolo. Ma gli altri?

Su Sara e Daniele non si sa ancora nulla. Tuttavia, i loro percorsi erano appena all’inizio e non avevano costruito nulla di particolare con i corteggiatori. Per Carlo Pietropoli, invece, il discorso è diverso. Lui era ad un buon punto e pare che sia pronto a scegliere. Ecco qui di seguito che cosa si dice sui social a questo proposito.

Carlo sceglie, ma…

La pagina Instagram Uomini e Donne trono classico e over dà sempre delle anticipazioni e delle indiscrezioni molto affidabili. Giorni fa aveva parlato di una scelta imminente sia di Giovanna ma anche di Carlo. A distanza di qualche giorno ha saputo dare dei dettagli in più.

Pare che Giovanna farà la sua scelta tra mercoledì e giovedì (registrazione dell’ultima puntata), ma ovviamente la vedremo in onda un po’ più tardi, probabilmente tra lunedì 8 e martedì 9 giugno. La scelta di Carlo, invece, sarà registrata domenica 31 maggio. Che qualcosa si fosse mosso è testimoniato anche da Cecilia Zagarrigo, sua corteggiatrice che si è recata a Roma e ha iniziato a pubblicare frasi d’amore.

Dalla pagina di gossip, quindi, trapela il fatto che in studio ci sarà Carlo, il quale ha rivisto le due corteggiatrici con cui aveva legato di più, ovvero Cecilia e Ginevra. La sua scelta però non sarà la scelta classica di Uomini e Donne. Infatti, si parla di una proposta di continuare la conoscenza fuori dal programma. In fondo il percorso è stato interrotto per oltre due mesi e ormai la stagione è finita. Secondo voi chi sceglierà?