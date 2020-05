Amici Speciali, nessun flirt tra Gaia e Alberto, Maria confessa: ‘C’è una persona legata a…

Maria De Filippi ha smentito il flirt tra i due cantanti parlando di un’altra persona. Ecco che cosa è successo nella terza puntata di Amici Speciali

Amici Speciali: nessun flirt tra Gaia Gozzi e Alberto Urso

Se vi ricordate nelle prime due puntate di Amici Speciali Maria De Filippi ha scherzato sul fatto che Alberto Urso fosse particolarmente interessato a Gaia Gozzi. Infatti, durante le prove Alberto faceva spesso incursione nella saletta dove si trovava Gaia e questo ha innescato le battute della conduttrice e dei presenti.

Nelle prime due puntate tutti hanno scherzato molto su questo fatto e nel web hanno iniziato a diffondersi gli articoli di un possibile flirt tra i due. Ma nella terza puntata tutto questo è stato rapidamente messo da parte. Infatti, un’esponente delle radio ha fatto una battuta sui due ma a quel punto è stata svelata la verità.

Maria confessa: ‘C’è una persona legata a uno dei due’

Quando è stata fatta la battuta su Gaia e Alberto, Maria De Filippi è intervenuta prontamente dicendo che voleva assolutamente chiarire e smentire che tra i due cantanti ci fosse qualcosa. Erano solo delle battute, ma ora non era più il caso di farle perché in studio era presente una persona legata ad uno dei due. Infatti, sia Alberto che Gaia hanno chiuso l’argomento in fretta.

Probabilmente le insinuazioni su loro due hanno infastidito questa persona, non credete? Ma si tratta di una persona legata ad Alberto o a Gaia? Probabilmente è Gaia ad essersi fidanzata, lo dimostra anche il fatto che Alberto viene spesso stuzzicato da Maria sulle ballerine. Non lo farebbe se fosse lui ad essere fidanzato, no? Ma rimane il mistero.

C’è da notare una cosa: da quando Maria ha precisato come stanno davvero le cose la regia ha iniziato a fare delle inquadrature particolari. Quando cantava Gaia la telecamera si fermava spesso su Irama e viceversa. Tuttavia, i due sembravano parlarsi a malapena e con imbarazzo.

I quattro finalisti di Amici Speciali

Nella terza puntata abbiamo scoperto chi sono i quattro finalisti di Amici Speciali. Infatti, venerdì 5 giugno 4 concorrenti sui 12 iniziali potranno vincere il programma. Dopo una serie di manche e votazioni i quattro talenti che si sono aggiudicati la finale sono stati: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e The Kolors.