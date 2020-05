Loredana Lecciso in lutto: ha perso degli amici a causa del Covid

Laura Costantini di Grand Hotel ha avuto modo di intervistare Loredana Lecciso a Cellino San Marco. La showgirl ha parlato dei 77 anni di Al Bano e del traguardo importante raggiunto dal suo compagno lo scorso 20 maggio. Lecciso ha spiegato che, in condizioni normali, avrebbero organizzato sicuramente una grande festa nella tenuta dei Carrisi, ma quest’anno nessuno si è sentito di farlo.

Loredana Lecciso ha spigato che la gioia tipica di eventi come un compleanno, è stata portata via a lei ed alla sua famiglia a causa della dipartita di una coppia di amicimolto cari a lei e Al Bano. Sono morti a causa del Coronavirus. Loredana Lecciso ha parlato di una vera e propria “spina nel cuore”.

Loredana Lecciso: clima di tristezza nella tenuta di Cellino

Laura Costantini ha spiegato nel suo articolo di Grand Hotel, come non ci sia stata aria di festa presso la tenuta pugliese di Al Bano Carrisi. Loredana Lecciso, la vitale compagna del Leone di Cellino e madre dei suoi figli Jasmine e Bido (soprannome di Albano junior) ha parlato in tono mesto, con un filo di voce. La showgirl ha detto che se fosse stato per lei e per Al Bano, non avrebbero affatto festeggiato il compleanno del suo compagno quest’anno.

Il problema è che non c’era lo spirito giusto. Sarebbero stati Jasmine e Bido ad insistere affinché fosse festeggiato il compleanno di papà Al Bano. La coppia venuta a mancare a causa del Covid, come spiegato da Loredana, erano genitori di una carissima amica. Loredana ha speso parole di stima e di affetto per la coppia deceduta. I due in vita sono stati accomunati da una storia d’amore fantastica, durata oltre settant’anni.

Uccisi dal Coronavirus

Loredana Lecciso ha dichiarato come il Coronavirus abbia fatto morire entrambi i genitori della sua amica a poca distanza l’uno dall’altra. Tuttavia, nonostante fosse giunta la loro ora, i due sono rimasti vicini fino all’ultimo. Purtroppo, a causa della quarantena, Loredana e Al Bano non hanno potuto dare l’ultimo saluto alla coppia deceduta. “Questo ci ha spezzato il cuore” ha detto la Lecciso. Tutto ciò spiega la poca voglia di festeggiare i 77 anni di Al Bano, in quanto sarebbe stato fuori luogo in una simile situazione pregna di paura e tristezza.

Timori per Al Bano

Loredana Lecciso ha timore per le condizioni del suo amato Al Bano. Il Leone di Cellino non è più un giovanotto e rientra nella fascia a rischio. Il Covid, a detta di Loredana, è un virus che “non guarda in faccia a nessuno”. Ad inizio pandemia, la Lecciso ha detto di non essere stata molto preoccupata, in quanto sembrava non colpisse i ragazzi, ma ora che questa diceria è stata smentita, la showgirl teme anche per Jasmine e Bido.