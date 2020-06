Barbara D’Urso, spettinata e struccata su Instagram (Foto)

Barbara D’Urso è indubbiamente tra le conduttrici Mediaset più conosciute. Tra chi la segue e chi, invece, la critica, la donna è molto attiva anche sui social dove non disdegna di condividere foto che la ritraggono. L’ultima foto la mostra completamente al naturale, senza un filo di trucco e completamente spettinata. Un selfie, appena sveglia, postato direttamente su Instagram.

Quando ciò accade è sempre una sorpresa per tutti i fans dal momento che siamo abituati a vedere Barbara D’Urso sempre perfettamente in ordine in televisione. Stavolta, però, Carmelita ha voluto dare il buongiorno ai suoi followers e lo ha fatto come prima cosa appena si è svegliata. Un buongiorno “con il cuore” come lei stessa è sempre abituata a salutare i suoi telespettatori. Vediamola.

Barbara D’Urso, bella al naturale

Spettinata, senza trucco, in pigiama e con lo sguardo ancora leggermente addormentato. È così che Barbara D’Urso è apparsa su Instagram per dare il buongiorno a tutti i suoi fans. Nulla a che vedere con le riprese sotto i riflettori, con tanto trucco e con le giuste luci. Non è un caso se la Carmelita nazionale viene attaccata più che altro perché pretende sempre le luci migliori che ne nascondano eventuali difetti.

I fans sembrano, invece, apprezzare moltissimo la bellezza al naturale di Barbara D’Urso. Una donna di 63 anni sempre bellissima e degna di apprezzamenti. I like e le risposte al suo buongiorno non hanno tardato ad arrivare. Pareri positivi, piacevole sorpresa, un buongiorno davvero con il botto per la D’Urso che, diciamolo, non potrebbe chiedere di meglio.

Un dettaglio molto particolare

Osservando la foto di Barbara D’Urso completamente al naturale appena sveglia, un dettaglio in particolare non è sfuggito agli occhi molto attenti dei fans. Di cosa stiamo parlando? Per comprenderlo basta guardare attentamente l’immagine. La D’Urso appoggia una mano sul viso coprendone, praticamente la metà con la mano sinistra. E cosa spunta al dito anulare di questa mano? Una fede che coloro che non conoscono bene la storia della conduttrice hanno subito attribuito ad un amore misterioso.

Si sa, però, che Barbara D’Urso non ha un uomo accanto ormai da diverso tempo e, molto probabilmente, non è intenzionata ad averlo. Una fede al dito che, lo ha spiegato lei stessa più volte, apparteneva alla sua mamma deceduta quando la D’Urso era ancora una ragazzina. Nessun amore misterioso ma semplicemente un grandissimo amore nel ricordo della propria mamma prematuramente scomparsa.