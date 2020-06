Tempesta d’amore, trame 15-21 giugno 2020: Tim disperato

Continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore riferite alle puntate della settimana dal 15 al 21 giugno 2020, come sempre su Rete 4. Tim non si rassegnerà all’idea di aver perso Franzi e farà di tutto per riconquistarla, anche se dovrà vedersela con Nadja, decisa ad avere il cuore del ragazzo ad ogni costo. Nel frattempo, Annabelle troverà un nuovo pericoloso alleato.

Stando agli spoiler di Tempesta d’amore, l’attenzione sarà focalizzata anche su Michael che non riuscirà a liberarsi dalla sua dipendenza dei farmaci e continuerà ad assumerli in grande segreto, ingannando le persone che vogliono aiutarlo. Nadja continuerà a creare problemi a Tim, sperando così di eliminare la rivale Franzi. Jessica ed Harry invece saranno pronti a convolare a nozze il prima possibile.

Tempesta d’amore: il piano di Annabelle

Stando alle anticipazioni della soap opera tedesca in onda su Rete 4, Annabelle avrà in mente un nuovo piano. La dark lady proverà a sedurre Paul che, tuttavia, rimarrà impassibile. A causa di un imprevisto, i due finiranno però per avvicinarsi. Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, Franzi, nonostante soffra per quanto accaduto, non riuscirà a perdonare Tim e ciò non farà altro che alimentare la contentezza di Nadja, pronta ad offrire il suo conforto al giovane ragazzo.

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d’amore, Andrè non si sentirà molto bene e verrà assistito con amore da Linda. A causa di dolori alle costole, sarà costretto a rimandare il loro viaggio romantico a Salisburgo. Annabelle non si fermerà davanti a nulla e tenterà di corrompere anche lo zio Dirk, dicendogli di raggiungerla all’hotel per una questione di estrema urgenza.

Franzi commossa dalla poesia d’amore di Tim

Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dal 15 al 18 giugno 2020 su Rete 4, Tim proverà a cercare un confronto con Franzi approfittando del festival autunnale, ma sembra non esserci proprio speranza. A quel punto, il ragazzo chiederà aiuto a Bela per scrivere un poema d’amore da fare capitare a Franzi, tentando l’ultima carta ma la ragazza lo rifiuterà per l’ennesima volta.

Stando agli spoiler di Tempesta d’amore, Franzi non riuscirà a resistere alla tentazione di leggere cosa Tim le ha scritto e così recupererà il biglietto dal cestino della spazzatura e si commuoverà per le parole a lei dedicate. Ci sarà poi un confronto tra Lucy e Christoph, mentre Dirk lascerà intendere chiaramente intendere ad Annabelle che la aiuterà nella sua vendetta, a patto che l’aiuti a riavere l’amore di Linda.