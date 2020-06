Maurizio Costanzo vuota il sacco: “Gemma Galgani è una stratagemma”,bufera a Ued

La strana conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani sta scatenando la curiosità e le critiche di molte persone. A commentare la coppia questa volta ci ha pensato Maurizio Costanzo.

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, una lettrice ha voluto fare una domanda ben precisa al marito della De Filippi chiedendogli cosa pensa di Gemma e del rapporto con Nicola Vivarelli. Il noto conduttore televisivo non ha usato mezzi termini ed è stato abbastanza schietto e diretto nei confronti di Gemma. Vediamo insieme cosa rivelato.

Gemma Galgani è una stratega?

Maurizio Costanzo finalmente ha detto la sua opinione su Gemma Galgani e su quanto sta accadendo a Uomini e Donne. Il marito della De Filippi ha espresso il suo pensiero e sopratutto ha risposto ad una lettrice che gli ha chiesto cosa pensa della torinese. “Lei ormai ha perso ogni tipo di credibilità, chi può mai credere hce un ragazzo di 26 anni sia interessato a lei? Secondo lei è il suo ennesimo stratagemma? Starà cercando popolarità?”

Maurizio Costanzo ha risposto in modo diretto dichiarando che Gemma Glagani potrebbe anche essere una stratagemma, visto il suo modo di stare sempre al centro dell’attenzione. “Lei di certo sa sempre come far parlare di se e questo fa gioco al programma e al suo personaggio”. Parole abbastanza forti che confermerebbero l’ipotesi di molti telespettatori, ovvero che la presenza di Gemma è solo televisiva.

L’opinione di Maurizio Costanzo sulla dama di Ued

Maurizio Costanzo più olte ha dichiarato di seguire le vicende di Gemma Galgani e di ocnseguenza di vedere uomini e donne. Sul rapporto tra la dama del trono over e Sirirus, come già detto in precedenza è stato abbastanza chiaro. Sulla torinsese fino ad oggi è sempre staot di parte, difendendola a spadatratta .

Su Sirius, alias Nicola Vivarelli, Costanzo pure sembra essersi fatto la sua oipinione. Da ciò che ha visto in tv, il giovane ha mostrato un certo interesse nei confronti di Gemma e pare sia sincero. “L’enorme differenza di età sembra non spaventarli, anche se il loro rapporto sta scatenando molte critiche.” Per ora non resta altro che vedere come proseguirà la conoscenza senza il programma visto la sospensione estiva.