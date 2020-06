Lucifer: Tom Ellis ha firmato il contratto per la sesta stagione

Tutto sistemato tra la produzione e il protagonista della serie che ha accettato di lavorare alla sesta stagione. Ecco tutti i dettagli

Lucifer, tutto risolto: Tom Ellis ha firmato per la sesta stagione

Lucifer è una serie televisiva statunitense che ha riscontrato un grandissimo successo di pubblico. Il protagonista è Lucifer Morningstar (Tom Ellis), ovvero il diavolo in persona, che ha deciso di lasciare i suoi doveri da re degli inferi per trasferirsi a Los Angeles e aprire un Night Club. La sua vita viene però stravolta quando conosce la Detective Chloe Decker (Lauren German), con la quale collabora aiutando la polizia.

Dopo la terza stagione la serie, però, non è stata rinnovata e i fan si sono mobilitati per far sì che ci fosse un’altra possibilità. Mai si era vista una cosa del genere, tanto che Netflix ha deciso di salvare lo show e avviare la produzione della quarta stagione. Non solo, ma dopo l’entusiasmo e il successo che ha avuto, la piattaforma streaming ha anche realizzato la quinta.

Inoltre, i fan hanno esultato per i rumors relativi addirittura ad una sesta stagione. Tuttavia, dopo la quasi conferma dei lavori, le riviste hanno iniziato a diffondere l’indiscrezione secondo la quale Tom Ellis aveva chiesto un aumento di compenso dopo il successo avuto nel crossover dell’Arrowverse. A quanto pare, come ha diffuso TVLine, hanno trovato un accordo e l’attore ha firmato per la sesta stagione.

Dove eravamo rimasti e le prime anticipazioni

Bisogna tenere presente che, anche se Tom Ellis ha firmato, la sesta stagione non è ancora stata confermata ufficialmente. Nel frattempo si sa, però, che la quinta stagione è pronta e che presto dovrebbe arrivare su Netflix. In realtà avremmo già dovuto vedere i primi 8 episodi ma l’uscita è stata rimandata a causa del Coronavirus.

Ad ogni modo, alla fine della quarta stagione Chloe ammette finalmente i suoi sentimenti per Lucifer accettandolo per com’è davvero. Anche Lucifer le confessa che lei è stata il suo primo amore, ma all’improvviso ha deciso di lasciare la Terra per tornare sul trono degli Inferi e prendersi le sue responsabilità.

Nella quinta stagione, quindi, vedremo Lucifer in una veste inedita, ovvero nel suo ruolo di diavolo. Anche se un incontro con il fratello Amenadiel lo convincerà a tornare a Los Angeles. Il finale della quinta stagione sarà molto forte, tanto che girarlo ha provocato emozioni molto forti negli stessi protagonisti.