Miriana Trevisan, ultime dichiarazioni su Pago “Lo vedo sereno…”

Dopo la riappacificazione all’interno della casa del Grande Fratello VIP, la storia d’amore tra Serena e Pago è finita definitivamente. A porre la parola fine è stato Pago che, letti alcuni messaggi sul telefono di Serena, si è sentito tradito e ricoperto di bugie. Sull’addio della coppia si sono espressi in tanti, adesso anche Miriana Trevisan.

L’ex moglie di Pago nonché madre di suo figlio ha voluto dire la sua sulla vicenda ritenendo che la Enardu non sia stata del tutto sincera con il compagno. Inevitabili, quindi, le conseguenze. Ma come sta, invece, Pago? Paolo Ciavarro, nei giorni scorsi, aveva detto che stava bene. Lo stesso pare sostenere anche Miriana Trevisan. Vediamo le sue parole.

Le parole di Miriana Trevisan su Serena Enardu

Il rapporto di Miriana Trevisan con Pago è stato sempre molto stretto. I due, genitori di un bambino, parlano molto e trovano, se è il caso, conforto l’uno nelle parole dell’altra. È proprio in base al rapporto che li unisce, l’ex di Non e la Rai ha detto la sua sul comportamento di Serena Enardu. Il pensiero della Trevisan si basa su un ragionamento molto lineare. Serena, secondo lei, avrebbe peccato di ingenuità e non sarebbe stata sincera.

Il concetto si evince dalle sue parole. “Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità” dice Miriana Trevisan. Poi prosegue “Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo”. La colpa della rottura, quindi, sarebbe da attribuirsi alle bugie della Enardu.

Come sta Pago

Miriana Trevisan ha poi tenuto a rispondere ad una delle domande che le vengono rivolte più spesso. Data la sua vicinanza a Pago, infatti, non di rado le viene chiesto come sta l’uomo e quale sia il suo attuale stato d’animo. Attualmente, secondo la Trevisan, Pago sta reagendo molto bene. Ha avuto dei momenti di sofferenza ma appare molto più sereno rispetto alla rottura precedente, quella avvenuta dopo l’esperienza molto dolorosa di Temptation Island VIP.

“È sereno”, afferma Miriana Trevisan, “lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente”. La donna ribadisce, poi, di non sapere se l’uomo abbia messo o meno la parola fine alle storia con Serena. Nelle dichiarazioni della donna spicca un “Questa volta è diverso”. Che sia davvero giunta la consapevolezza, in Pago, che la storia con Serena è davvero giunta al capolinea?