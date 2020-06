Cate Blanchett l’attrice ha un gravissimo incidente alla testa causato da una motosega

Cate Blanchett, un lockdown che sarebbe potuto finire in tragedia

Cate Blanchett può ritenersi una donna sicuramente parecchio fortunata, durante il lockdown, ha avuto un incidente con una motosega. È stata lei stessa a raccontarlo, niente di divertente, niente di entusiasmante ciò che si vede nei film è soltanto pura finzione.

L’attrice lo ha rivelato soltanto adesso, dopo un bel po’ dall’accaduto, forse non c’è stato modo di dirlo, forse non ha voluto rendere partecipi i suoi fan vergognandosi o cercando di dimenticare, dato che è si è spaventata tantissimo. Ci ha tenuto subito a dire che non ha riportato ferite gravi, ma ha rischiato di farsi molto male.

Sarebbe potuta finire davvero peggio, se le cose fossero andate in modo leggermente diverso. L’unica ferita è alla testa, ma è davvero piccola, non le dà nemmeno fastidio. Il suo racconto ha preoccupato i milioni di fan che non appena hanno saputo le hanno chiesto come sta psicologicamente. Ciò che le è rimasto in realtà è soltanto uno spavento, il brivido, perché non sapeva cosa stesse succedendo. In un secondo è accaduto davvero di tutto, ha perso il senso della realtà.

Cate Blanchett, cosa trovano di divertente coloro che utilizzano una motosega?

Cate Blanchett quindi si chiede cosa ci possa essere di divertente ed emozionante nell’utilizzare una motosega. Ha sempre sentito parlare bene di questo aggeggio, finché lo ha voluto provare, ma ne è uscita con più paure e terrori che altro. Eppure nei film chi la usa si diverte, ride, passa del tempo in allegria. per lei non è stata così, la sua esperienza da donna di campagna termina qui.

Una quarantena noiosa che rischia di diventare una tragedia

Durante la quarantena l’attrice afferma di essersi annoiata molto, proprio come la maggior parte delle persone. Solo che la gran parte delle donne si è dedicata alla cucina, lei invece ha scelto di dedicarsi ad un lavoro molto più difficile rispetto che seguire delle semplici ricette. È insolito sentir dire ad una donna che ha provato a tagliare della legna o comunque ad utilizzare una motosega, lei è la prima. Ad ogni modo è riuscita ad evidenziare la sua personalità e ad emergere con un racconto che ha poco di ironico e divertente.

Ciò che interessa sottolineare è che l’attrice che ha interpretato la regina Elizabeth, Katherine Hepburn e l’elfo ne Il signore degli anelli è sana e salva e probabilmente, anzi certamente come lei stessa ha affermato, non riproverà a fare la stessa esperienza una seconda volta.