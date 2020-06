Tina Cipollari irriconoscibile: la foto in bikini di quando era giovane

Tina Cipollari e il successo grazie a Uomini e Donne

Grazie alla sa presenza ventennale all’interno del dating show Uomini e Donne, Tina Cipollari è diventata una dei personaggi più amati, ma anche criticati della televisione italiana. Al fianco del collega ed amico Gianni Sperti, la vamp da la sua opinione sia sui protagonisti del Trono classico che quello over.

Impossibile immagine il programma pomeridiano di Maria De Filippi senza la presenza della frusinate, diventando a tutti gli effetti una colonna portante del format. Inoltre i suoi litigi decennali con la dama torinese Gemma Galgani sono un vero cult e sono i più seguiti di U&D. Ma nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare una foto dell’ex moglie di Kikò Nalli, di quando era ancora molto giovane e soprattutto irriconoscibile rispetto ad oggi.

La vamp frusinate e uno scatto delle sua giovinezza

L’estrosa Tina Cipollari ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello Spettacolo agli inizi degli Anni Novanta a Uomini e Donne. Prima nel ruolo di corteggiatrice, poi tronista scegliendo il suo ex marito Chicco Nalli e alla fine Maria De Filippi l’ha fortemente voluta come opinionista. In tutti questi anni i telespettatori si sono abituati a vederla come una donna prosperosa, la chioma bionda e riccia e le labbra carnose.

Ma prima di esordire sul piccolo schermo la frusinate non era proprio così. Di recente, il noto portale web BitchyF è riuscito a trovare una foto molto datata che mostra l’attuale opinionista del dating show di Canale 5 dove appare irriconoscibile. (Continua dopo la foto)

Tina Cipollari in costume è irriconoscibile

Nello scatto che circola in rete mostra Tina Cipollari con i capelli scuri e un taglio abbastanza corto. Inoltre la storica opinionista di Uomini e Donne indossa un bikini molto sensuale mentre si sta facendo un bagno al mare. La vamp frusinate sorride a favore della macchina fotografica guardando l’obiettivo attraverso le sue lenti da sole.

Il costume a due pezzi verde ha delle margherite e fasciano in maniera impeccabile il suo corpo che all’epoca era tonico. Ricordiamo che la donna ora è in sovrappeso a causa di tre gravidanze. In poche parole nell’immagine in questione si stenda a riconoscerla. Vederla in uno scatto di molto tempo fa ha commosso i fan della Cipollari che la seguono quotidianamente con tanto affetto.